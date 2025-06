Un símbolo de la rebeldía y la independencia: el rol de Lilith en la astrología.

Lilith es una diosa, aunque para algunos es un demonio. Nos remonta a viejas creencias. Es que para la mitología, está asociada a la primer mujer de Adán. Según el mito, Dios creó al hombre y a la mujer por igual sin salir de la costilla y los bendijo para que se reprodujeran.

Pero Lilith se rebeló, no quería un rol sumiso, sino más bien participativo de sus elecciones. Por eso, abandonó el Edén. Fue castigada por eso y se convirtió en un símbolo de rebeldía e independencia.

Embed - C5N on Instagram: "LILITH: CONECTATE CON TUS DESEOS Lilith simboliza tus deseos reprimidos, lo instintivo, lo que no mostrás. No es un planeta, es un punto que marca tu parte más salvaje. Conocerla es empezar a liberarte. @claudia_salto"