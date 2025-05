Horóscopo de hoy, sábado 31 mayo

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Evite obsesionarse con su físico.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los amigos y familiares le colmarán de cariño. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Su afán por superarse le hará trabajar con más empeño. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Hoy agradecerá el apoyo de su entorno familiar. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Necesita más horas de descanso.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Le devuelven una suma que olvidó que había prestado. Establezca alianzas en su círculo profesional. Duerma más horas, lo necesita.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Intente terminar con esa relación negativa. Hoy gastará alegremente su dinero, puede permitírselo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Estado de ánimo eufórico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Las disputas amorosas solo se solucionan a través del diálogo. Suerte en los juegos de azar. Muchos cambios en el trabajo, aprovéchelos. Debe empezar hoy mismo a cuidarse.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

A lo mejor puede vivir una aventura amorosa inesperada. En los asuntos económicos todo marcha bien. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más generoso con los afectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Ese curso que va a emprender es un acierto. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.