Se cayó ChatGPT en todo el mundo: la demorada explicación de OpenAI

"La mayor parte de ChatGPT, la API y Sora han estado inactivos durante un par de horas y lamentamos el problema que esto está causando. Hemos identificado el problema y hemos iniciado la recuperación. Esperamos volver a estar disponibles lo antes posible", expresó la firma en su cuenta de X.

De acuerdo a los mensajes de los usuarios, la página impedía enviar consultas y recibir respuestas mientras que la app mostraba la leyenda “Request is not allowed. Please try again later” (“No se permite la solicitud. Por favor inténtalo de nuevo más tarde”).

Caída de Chat GPT Downdetector

La caída mundial de ChatGPT afectó a millones de usuarios en todo el mundo, imposibilitando la interacción con la IA tanto en su página web como en la aplicación.

En el caso de Argentina, el 88% de las fallas reportadas estuvieron vinculadas con la aplicación y el porcentaje restante con el sitio web.