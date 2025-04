El sencillo truco para dejar de recibir llamadas spam al celular.

Las “llamadas basura” suelen realizarse por medio de números no identificados o desconocidos y por lo general son realizadas por ciberdelincuentes que se hacen pasar por representantes de bancos o empresas telefónicas. El objetivo es persuadir al receptor para que brinde datos personales o financieros, como números de tarjetas de crédito o contraseñas.

Cómo dejar de recibir llamadas spam al celular

La forma más conocida es la opción de reportar y bloquear los números. Para configurar depende del tipo de dispositivo móvil (Android o iPhone) que se utilice, aunque es más complicado impedir estas llamadas desde teléfonos fijos. Esto se puede hacer desde un teléfono Android en el registro de llamadas, luego ir a “Ajustes” y hacer clic en “Bloquear números”.

Allí, se puede activar la opción “Bloquear números desconocidos” o también agregar el número de teléfono para bloquear entre los números recientes o contactos. También se puede hacer desde un iPhone, en la opción “Silenciar desconocidos”.

Por otra parte, existe un registro exclusivo para que el número de teléfono desaparezca de la lista de contactos y dejen de recibirse estas llamadas. En caso de no querer recibir llamadas publicitarias, es indispensable registrar el número de teléfono fijo o celular en el Registro Nacional No Llame, que conecta con el área de Acceso a información pública de la Nación.

La alternativa de sumar un número para no recibir llamadas es para los dueños de la línea telefónica fija o de celulares, y solo se necesita tener el DNI del titular o usuario del número. Por otro lado, precisan el código de área y número del teléfono a inscribir y una dirección de correo electrónico.

Muchas personas también optan por la decisión de no atender aquellos números telefónicos que no están inscriptos entre sus contactos, pero esto puede no ser lo ideal para algunos. Para dejar de recibir llamadas spam se deben seguir los siguientes pasos: