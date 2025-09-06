6 de septiembre de 2025 Inicio
Los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Dejarlos de esa manera hace que gasten energía incluso sin uso. Los modelos sin certificación pueden aumentar el riesgo de incendio.

Por
Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso.

Getty Images

Los cargadores, al día de hoy, son un accesorio inseparable de la vida moderna. Teléfonos, notebooks, relojes inteligentes, auriculares y hasta bicicletas eléctricas dependen de ellos para funcionar. La mayoría de las personas incluso deja uno conectado de forma permanente, muchas veces junto a la cama.

Aunque pueda parecer inofensivo, mantener el cargador enchufado sin uso implica ciertos riesgos y un consumo energético silencioso que, acumulado en el tiempo, impacta tanto en la factura de luz como en la vida útil del dispositivo. Este hábito, conocido como “consumo vampiro”, no solo afecta al bolsillo, también puede comprometer la seguridad si se trata de cargadores de baja calidad.

Conocer cómo funciona un cargador, qué consecuencias tiene dejarlo conectado y cuáles son las precauciones más recomendadas permite evitar problemas innecesarios y, al mismo tiempo, ahorrar energía en casa.

cargador celular

Cuáles son los riesgos de dejar el cargador del celular enchufado

Uno de los principales efectos de mantener un cargador enchufado es el llamado consumo en espera o “consumo vampiro”. Aunque cada cargador individual utiliza una cantidad mínima de electricidad, si se suman todos los que hay en casa, el gasto energético anual puede convertirse en varios kilovatios-hora. Parte de esa energía se destina a sostener los circuitos internos, mientras que otra se pierde en forma de calor.

Los cargadores modernos incorporan sistemas de gestión que reducen al mínimo ese consumo cuando no están en uso, pero aun así, mantenerlos conectados todo el tiempo supone un desperdicio innecesario. Además, el desgaste por la corriente eléctrica constante puede acortar la vida útil del dispositivo, especialmente si la red eléctrica sufre picos de tensión.

El mayor peligro se encuentra en los cargadores económicos y no certificados, que carecen de protecciones adecuadas. Estos modelos, al quedar expuestos a sobrecargas o fallas internas, pueden generar riesgos de incendio. Si un cargador se calienta de manera inusual, emite ruidos o presenta daños visibles, es recomendable dejar de usarlo de inmediato y reemplazarlo por uno seguro.

Cargador

En cuanto a su funcionamiento, un cargador típico transforma la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua, que es la que necesitan las baterías de los dispositivos. Para realizar esa conversión utiliza un transformador, filtros y circuitos de control que garantizan un suministro estable y protegido. Sin embargo, cuanto más tiempo permanezca conectado, mayor será la exposición de estos componentes al desgaste eléctrico.

Por todo esto, aunque los cargadores modernos suelen ser seguros, la recomendación de los especialistas es desconectarlos siempre que no se estén utilizando. De esa manera, se prolonga su vida útil, se reduce el gasto energético y se minimizan los riesgos de accidentes domésticos.

