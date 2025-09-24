24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Los peligros de dormir con el celular en la mesa de luz

Si bien parece una acción inofensiva, los expertos advierten sobre el impacto negativo que puede tener en nuestra salud.

Por
Las consecuencias de dormir con el celular cerca.

Las consecuencias de dormir con el celular cerca.

Los celulares se han convertido prácticamente en una extensión del cuerpo de las personas, ya que es una herramienta que cumple cualquier tipo de función. Entre tantas de ellas, muchos los usan como despertadores, y preparan alarmas para poder levantarse al día siguiente.

Algunos modelos ya están generando respuestas incorrectas al detectar que están siendo puestas a prueba.
Te puede interesar:

Expertos lanzaron una grave advertencia sobre la IA: ¿engaña a los humanos?

Sin embargo, esta es una acción más peligrosa de lo que se piensa, ya que puede afectar nuestro bienestar general. Asimismo, diversos estudios en neurociencia y medicina del sueño indican que el uso excesivo del teléfono móvil antes de dormir, así como su cercanía al cuerpo durante la noche, puede tener consecuencias sobre la calidad del descanso y la concentración.

Para evitar las consecuencias de este hábito, los expertos sugieren diferentes soluciones. Por ejemplo, se puede activar el modo "No molestar" o "avión" antes de acostarte, para evitar recibir notificaciones a altas horas de la noche que puedan despertarte, o incluso establecer una “hora sin pantalla” al menos 30 minutos antes de dormir. Otra alternativa puede ser dejar el celular fuera de la habitación y reemplazarlo por un reloj despertador tradicional.

Celular, cama, dormir

Por qué es peligroso dormir con el celular en la mesa de luz

Dormir con el celular en la mesa de luz es peligroso por diferentes motivos. En primer lugar, la exposición a la luz azul de la pantalla altera la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo del sueño. Además, la expectativa de recibir notificaciones, por más simple que parezca, activa un estado de alerta constante en el cerebro, incluso cuando estamos durmiendo. Esto genera interrupciones micro que afectan la profundidad del sueño sin que nos demos cuenta.

Otro punto a tener en cuenta —y que preocupa a muchos expertos— es la radiación electromagnética, por lo que se aconseja mantener el teléfono alejado al menos un metro del cuerpo durante la noche, especialmente si se lo deja conectado a Wi-Fi o cargando. Si bien aún no hay definiciones ni consenso sobre este tópico, se cree que esto tiene potencial de causar cáncer u otros daños, como en el ADN y en la salud reproductiva masculina.

Dormir celular
El truco para dejar el celular antes de dormir

El truco para dejar el celular antes de dormir

Noticias relacionadas

Tomas apuntes puede ser una tarea más sencilla con un dispositivo con IA.

Adiós a no llegar a tomar apuntes: el dispositivo con IA que te facilita el estudio

Uno de los recursos del dispositivo más común es el botón SOS.

Cuáles son las apps y funciones del celular que pueden salvar vidas y cómo instalarlas

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Existen pasos sencillos que permiten optimizar la señal móvil en diferentes contextos.

Adiós a la mala señal en el celular: cómo mejorarla en simples pasos

Esta vía ofrece una manera sencilla de modificar la apariencia de la app sin alterar su funcionamiento interno.

Así se activa el "modo estudiante aplicado" de WhatsApp: pocos los conocen

Los trucos para ver stories de forma anónima reflejan cómo los usuarios buscan discreción en una de las funciones más populares de Instagram.

Nadie los conoce: los trucos para ver stories de Instagram sin ser descubierto

Rating Cero

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Duki usa un perfume italiano, que tiene una fragancia que mezcla cítricos y dulces.

Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 7 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 9 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 22 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 28 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 32 minutos