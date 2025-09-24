Los peligros de dormir con el celular en la mesa de luz Si bien parece una acción inofensiva, los expertos advierten sobre el impacto negativo que puede tener en nuestra salud. Por







Las consecuencias de dormir con el celular cerca.

Los celulares se han convertido prácticamente en una extensión del cuerpo de las personas, ya que es una herramienta que cumple cualquier tipo de función. Entre tantas de ellas, muchos los usan como despertadores, y preparan alarmas para poder levantarse al día siguiente.

Sin embargo, esta es una acción más peligrosa de lo que se piensa, ya que puede afectar nuestro bienestar general. Asimismo, diversos estudios en neurociencia y medicina del sueño indican que el uso excesivo del teléfono móvil antes de dormir, así como su cercanía al cuerpo durante la noche, puede tener consecuencias sobre la calidad del descanso y la concentración.

Para evitar las consecuencias de este hábito, los expertos sugieren diferentes soluciones. Por ejemplo, se puede activar el modo "No molestar" o "avión" antes de acostarte, para evitar recibir notificaciones a altas horas de la noche que puedan despertarte, o incluso establecer una “hora sin pantalla” al menos 30 minutos antes de dormir. Otra alternativa puede ser dejar el celular fuera de la habitación y reemplazarlo por un reloj despertador tradicional.

Celular, cama, dormir Freepik

Por qué es peligroso dormir con el celular en la mesa de luz Dormir con el celular en la mesa de luz es peligroso por diferentes motivos. En primer lugar, la exposición a la luz azul de la pantalla altera la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el ciclo del sueño. Además, la expectativa de recibir notificaciones, por más simple que parezca, activa un estado de alerta constante en el cerebro, incluso cuando estamos durmiendo. Esto genera interrupciones micro que afectan la profundidad del sueño sin que nos demos cuenta.