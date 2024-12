Las 4 aplicaciones que no tenés que descargar si no querés que WhatsApp suspenda tu cuenta

WhatsApp emitió una alerta para todos sus usuarios sobre los riesgos de emplear aplicaciones de terceros que prometen funciones adicionales. Estas apps no oficiales no solo comprometen la seguridad de los datos personales, sino que también violan las políticas de uso de la plataforma, exponiendo las cuentas a ser eliminadas de manera definitiva.

El problema se encuentra en que estos programas, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son desarrollados por terceros y no ofrecen las mismas garantías de privacidad que la versión oficial. Según Meta, además de no contar con el cifrado de extremo a extremo, estas aplicaciones pueden causar fallos en el sistema y permitir el acceso no autorizado a información privada.