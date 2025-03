Adiós a TikTok tal como lo conocemos: el dueño de Reddit quiere comprar la app y cambiarla

La propuesta de The People’s Bid ha llamado la atención de todos en el ámbito digital, destacándose por su intención de cambiar la estructura de las redes sociales más populares. Alexis Ohanian , cofundador de Reddit y un influyente inversor, ha decidido sumarse a esta iniciativa que busca adquirir los activos de TikTok en Estados Unidos .

El proyecto tiene como objetivo transformar TikTok mediante el uso de la tecnología Frequency, una plataforma descentralizada basada en blockchain. Esta tecnología, que promueve la transparencia y la responsabilidad en el manejo de datos, da a los usuarios el control sobre su propia información.

De esta forma, se busca mejorar las relaciones entre creadores de contenido, audiencias y empresas, al mismo tiempo que se garantiza mayor seguridad y privacidad para los 170 millones de usuarios de la app en EEUU.

blockchain The People’s Bid pretende reformar la plataforma para mejorar la seguridad y privacidad de los usuarios. Pixabay

Ohanian fue un firme defensor de la autonomía digital y el empoderamiento de los usuarios. A través de su firma de capital de riesgo Seven Seven Six, invirtió en startups con el fin de moldear el futuro de las redes sociales y la tecnología.

Su experiencia en plataformas centradas en el usuario le permite aportar una visión innovadora a esta nueva propuesta. La iniciativa busca transformar no solo TikTok, sino también el futuro de internet, promoviendo un ecosistema digital más equilibrado y responsable.

Qué dijo el dueño de Reddit sobre TikTok

Ohanian destacó que su participación en este proyecto se basa en la necesidad de ofrecer a los usuarios un mayor control sobre sus datos, algo que considera crucial para el futuro de las redes sociales. Este enfoque se alinea con su visión de crear tecnología que empodere a las personas, permitiendo que puedan gestionar su información de manera más segura y transparente.

ByteDance TikTok El enfoque de Project Liberty busca devolver a las personas el control sobre sus datos digitales. Redes sociales

The People’s Bid no solo busca abordar los problemas de privacidad de la plataforma, sino también ofrecer una alternativa más ética y transparente a las redes sociales tradicionales. A través de la tecnología Frequency, la propuesta tiene como objetivo crear una plataforma más descentralizada y orientada a los intereses de los usuarios, en lugar de centrarse exclusivamente en la recolección de datos con fines comerciales.