Video: el polémico comentario de Mel Gibson sobre la cura del cáncer que se hizo viral

El actor y director estadounidense dialogó con Joe Rogan en un podcast y manifestó su postura sobre las enfermedades: "No creo que exista nada que afecte a la humanidad que no tenga una cura natural".

El actor y director estadounidense Mel Gibson se refirió a los tratamientos sobre la cura del cáncer y afirmó que tres amigos dejaron atrás esa enfermedad a través de medicamentos que no fueron respaldados por la ciencia para afrontarla , lo que generó que se viralice en las redes sociales.

En diálogo con el humorista Joe Rogan en un podcast, Gibson expuso su postura con respecto a las enfermedades de las personas: "No creo que exista nada que afecte a la humanidad que no tenga una cura natural. Creo que tiene que haber, tiene sentido para mí. No puedo probarlo, creo que tiene que haber algo que cure las cosas".