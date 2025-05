Un apostador ganó $770 millones en la Quiniela y todavía no reclamó el premio

Un apostador de la Ciudad de Buenos Aires ganó más de $770 millones en la Quiniela Poceada de este miércoles, un pozo que no salía desde enero, y todavía no pasó a reclamar su premio por la agencia de San Telmo donde jugó los ocho números ganadores.

"La verdad que es hermoso. Es la primera vez que vendemos un premio de esta magnitud, y la verdad que estamos muy contentos", afirmó Gustavo, el dueño de la agencia donde se hizo la apuesta ganadora, en diálogo con el móvil de Diego Lewen para De Una por C5N.

Contó que el ganador "todavía no se hizo presente", pero también tiene la posibilidad de cobrar su premio en la Lotería de la Ciudad, por lo que "puede venir o no venir". Por ahora no tiene pistas acerca de quién podría ser. "Hay clientes habituales que juegan, pero también tenemos mucha gente de paso", explicó.

"Los premios grandes siempre son el Loto y el Quini, que son premios millonarios. Del Telekino, en una época vendimos el número de cartón también en esta agencia. Son pozos muy altos. Por ejemplo, el Loto para este fin de semana tiene casi $13.000 millones. Es un montón de plata", remarcó.

Gustavo contó que el público de la agencia es "más mayor" y ya casi no tienen apostadores de 20 o 30 años. "Esperemos que en un futuro, por ahí con apuestas deportivas y juegos nuevos, lo podamos llegar a tener", sostuvo. La mayor competencia en esa franja etaria son las apuestas online, a las que calificó como "un problema grande".

"No se está pudiendo controlar demasiado. El tema también está en los adolescentes, que no tienen control, pero siempre les inculcamos que vengan a las agencias, que nosotros los podemos ayudar. Es incontrolable, porque agarrás un teléfono y jugás", lamentó.