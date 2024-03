Tucumán: buscan a Benjamín, un nene de 3 años que lleva ocho meses desaparecido

Sus abuelas denunciaron que no lo ven ni saben nada de él desde julio del año pasado. La Justicia investiga a sus padres, quienes negaron la existencia del menor a pesar de que existen registros oficiales.

La Justicia de Tucumán investiga la desaparición de Benjamín, un nene de 3 años del que no se sabe nada desde julio del año pasado, y según los testimonios de sus hermanos se sospecha que podría haber sido asesinado por su padre, quien se encuentra detenido por violencia género.

También su abuela materna, Mónica Gargiulo, realizó una denuncia tres días después. Contó que su hija había ido a visitarla con sus otros dos nietos, un nene de 8 y una nena de 4, pero sin Benjamín. No era la primera vez que ocurría, pero las excusas siempre variaban y la actitud le resultó "sospechosa".

"La primera que hace la denuncia es la abuela paterna de los chicos. El chiquito mayor le dice que lo había mordido un perro a Benjamín, que lo habían llevado al hospital y desde ese momento él no había vuelto a ver a su hermanito. Nunca más ha vuelto a su casa", explicó Mónica en diálogo con La Mañana por C5N.

La periodista tucumana Mariana Romero difundió el caso en redes sociales y señaló que en febrero, a raíz de la denuncia por desaparición, la Policía fue hasta la casa de la familia a buscar a los tres menores. Allí los recibió Romina, ya que Jorge está preso desde enero por violencia de género.

"No tengo ni tuve ningún hijo de nombre Benjamín. Es más, después de que la tuve a mi hija menor, yo me ligué las trompas y no puedo tener más hijos", declaró la mujer. Lo mismo aseguró su pareja al ser interrogado en la comisaría donde estaba detenido y agregó que su madre debía confundir al nene con Rodrigo, un hermanito que falleció en 2018 a raíz de una broncoaspiración.

La fiscal envió oficios a la Maternidad, el Registro Civil, Anses y el Sistema Provincial de Salud y en todos los casos se demostró que había registros de la existencia de Benjamín. A esto se suma el testimonio de sus hermanitos, quienes ahora viven con su abuelas, y contaron que el nene era "un angelito".

Según los relatos que pudieron hacer en cámara Gesell, su padre golpeó a Benjamín con un bloque de cemento en la cabeza. Luego se lo habría llevado a un monte cercano donde los investigadores presumen que puede haber enterrado el cuerpo.

La fiscal ordenó prorrogar la prisión preventiva para el padre y comenzar a investigar a la madre. Mientras tanto, la familia aguarda que comiencen los rastrillajes en las inmediaciones de la vivienda, ubicada en la localidad de Atahona, 84 kilómetros al sur de la capital provincial.