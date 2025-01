Se resistió al ataque de motochorros y recibió un balazo: "Llevame al hospital que me muero"

“Pá, salí urgente. Me pegaron un tiro, papá: haceme un torniquete y llevame rápido al hospital que me muero. Se bajaron de una moto y me pegaron, me voy a desangrar”, se lo escucha decir desesperado al chico.

En cuestión de segundos, los familiares intentaron hacerle el torniquete para frenarle el sangrado en la pierna derecha. Lo llevaron en su auto particular a un hospital, donde el joven recibió atención médica.

“Lograron estabilizarlo y tranquilizarlo y por suerte ahora se encuentra fuera de peligro”, especificó el periodista Diego Gabriele en Mañanas Argentinas por C5N y aclaró que “de los delincuentes todavía no se sabe nada” y son buscados por la Policía.

La Fiscalía N° 1 de Pilar, a cargo de la investigación, caratuló el caso como “tentativa de robo y lesiones” y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar a los responsables del ataque.