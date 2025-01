Santa Cruz: un conductor atropelló y arrastró a una moto más de 200 metros

Durante el diálogo en El Diario, el hombre explicó cómo la camioneta Renault Duster Oroch llevó por delante a él y su amigo: "Nosotros, que no éramos parte del grupo de motociclistas, decidimos irnos. Entonces, vemos al conductor que da la vuelta por la estación del servicio y nos embistió a gran velocidad".

Los dos heridos se encuentran internados en el hospital local de la provincia de Santa Cruz. De Biasse presentó contusión pulmonar, fractura en el tabique, esguince en un tobillo y golpes en la cabeza y la espalda. Mientras que su compañero, que está estable, tuvo "rotura de tibia y peroné, y de cadera".

"El conductor se dio a la fuga"

En la entrevista que mantuvo De Biasse con Daniela Ballester, expuso la irresponsable actitud del conductor del vehículo, que no se detuvo a observar el estado de los ocupantes de la motocicleta: "No se hizo responsable, se dio a la fuga. Es hijo de un policía retirado: como entró, salió. No tuvo intención de comunicarse con nosotros". Además, expuso que "la moto quedó destrozada y de milagro no nos pasó algo más".