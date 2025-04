San Lorenzo: en medio del escándalo por las presuntas coimas, ahora Marcelo Moretti se autodenunció

“Lamentablemente, he sido víctima -quizás por exceso de confianza-, de lo que en la jerga se llama una ‘cama’. Se me pidió que intermedie en una transacción, para luego desnaturalizarla, chantajearme y presionarme. La veracidad de lo aquí vuelco la podrá corroborar el Sr. Fiscal cuando, al ser citado, presente la versión completa y no editada de esos videos”, expresó en el documento.

Denuncia Moretti Redes sociales

En la presentación judicial agrega que “se buscó trastocar la recepción de un dinero, haciendo parecer - producto de la edición y narración con omisión clara de información clave- que me encontraba recibiéndolo a cambio de brindar favores indebidos, a fin de que un menor jugara en el equipo correspondiente a su edad”.

Moretti detalló que “se trató de un armado con el fin profeso de extorsionarme y/o instigarme a renunciar a mi cargo. Esa es la razón por la cual las editadas filmaciones han tenido lugar hace más de un año y recién ahora, el momento oportuno para comenzar una persecución en mi contra por razones políticas, han visto la luz”.

Por último, aseguró que, al momento de su citación, aportará "los datos de los testigos, la documental contable y la evidencia filmográfica que hace a comprender la realidad de los hechos, la cual dista de la existencia de ilícito alguno y que pondrá de manifiesto que lo relatado se ha tratado de una maniobra de descrédito de mi persona con el espurio fin de extorsionarme y, ante la falla de aquel plan, presionarme para que renuncie a mi cargo".

Marcelo Moretti se toma licencia en San Lorenzo: quién lo reemplaza en la presidencia

El presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, quedó envuelto en un escándalo de coimas, tras conocerse un video en el que se lo observa recibir 25 mil dólares. Tras el pedido de licencia en su cargo, ya se sabe quién lo reemplazará.

Se trata de Néstor Navarro, el vicepresidente del club, quien llegaría este jueves a la Argentina, ya que reside en Punta del Este, Uruguay. A finales de diciembre del año pasado, Navarro se había hecho cargo de encabezar el Departamento del Fútbol, luego de la ruptura entre Moretti y Néstor Ortigoza.