Robo y muerte en Parque Chacabuco: se entregó uno de los delincuentes acusados de asaltar al jubilado

El imputado era buscado como sospechoso y quedó a disposición del juez Martín Del Viso, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, que lo indagará en las próximas horas.

En dicha audiencia, se espera que el acusado "pueda aportar algún dato para identificar a otros posibles implicados en el hecho", según le informó una fuente a la Agencia Noticias Argentinas.

La cuidadora de la víctima, la otra persona detenida

Se trata de la cuidadora de la víctima, quien está acusada de ser la "entregadora" y que ya fue indagada. Esto se debe, de acuerdo a la explicación del Ministerio Público Fiscal, porque la joven es la ex cuñada del hombre que se entregó este martes.

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense reveló que Moure presentaba lesiones en "la región del rostro, brazos, muslo izquierdo y pie derecho", presumiblemente producto de los golpes recibidos.

En el informe se manifiesta que, si Moure no hubiera padecido el momento de tensión, probablemente "no hubiera padecido la situación descripta y es altamente probable que no se hubiera producido el rápido deceso ya referido".