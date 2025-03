Qué ver en el Bafici 2025: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

La totalidad de las películas nacionales, en todas las secciones, serán a estrenos mundiales o de premier argentina. Raflet dans un diamant mort, es la gran tapada del festival en sección Nocturna. También están Je n’avais que le néant – "Shoah" par Lanzmann, The Goddess, Caught by the Tides, little boy, Kontinental ’25 y Tardes de soledad, son las más destacadas.