Pinamar: convocan a tomar mate frente a la farmacia de los agresores en el campo de golf

López y Girini fueron denunciados por Silvia Lopresti, una mujer oriunda de City Bell, quien explicó que la agresora se le acercó y la golpeó en la cabeza con un palo de golf. Todo quedó registrado por un hombre con su teléfono celular.

En las imágenes se puede ver a la pareja agresora alejándose del lugar, mientras la víctima lloraba tendida en el suelo. “Me partió el palo en la cabeza, loca de mierda”, gritaba entre lágrimas. También se escucha a la amiga de la víctima pedir ayuda: “¡Socorro, que nos ayuden! La golpeó con un palo”.

Mariano Girini y Celeste López Mariano Girini y Celeste López, la pareja que agredió a una mujer en un campo de golf en Pinamar

Brutal agresión en el Golf de Pinamar: Silvia contó en C5N su calvario

Luego que se volviera viral la agresión en el campo de Golf de Pinamar, Silvia Lopresti habló con C5N y contó cómo fue el calvario que vivió junto a su amiga.

“Ya habíamos terminado de tomar mate. Yo siempre voy a caminar y esta vez fui con mi amiga, no había nadie. Pero de repente empezamos a notar que estaban tirando pelotas demasiadas rápidas. Siempre hay gente, por eso controlo que si están jugando, no molestar, y había una pareja, así que nos pusimos de costado”, empezó relatando la víctima.

En ese instante, cuando el matrimonio pasó por al lado de ellas, empezaron las agresiones verbales: “Nos empezaron a gritar si no sabíamos la diferencia entre un campo de golf y una plaza, que si éramos del conurbano, si éramos negras y que ellos habían pagado 50 mil dólares. Yo me empecé a reír. Mi amiga seguía caminando y les decía que eran unos maleducados, yo no decía nada”.

Sin embargo, como no cesaban los insultos, Silvia se acercó para hablar y explicarle cuáles eran las reglas del golf y tras un entre dicho, Celeste López utilizó el palo de golf que tenía en la mano para golpear a Lopresti. “Directamente me partió el palo en la cabeza, yo veo que vuela el palo partido. Y lo terrible es que ella saca otro palo y me pega en el hombro y ahí me caigo. En ese instante el hombre se abalanza sobre mí”, detalló.

“Las acciones legales las inicié contra la pareja. El Golf de Pinamar no, al contrario, ellos se portaron de la mejor manera y me dieron los nombres. Los denuncié por lesiones y discriminación”, agregó.