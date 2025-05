"No conozco un escándalo tan grande como este": el abogado de Verónica Ojeda criticó a la jueza Makintach

En diálogo con Argenzuela , por C5N , Baudry criticó a Makintach y marcó que el hecho no registra precedentes. "No conozco un escándalo tan grande como este en la Justicia. Vi de todo pero nunca nada tan burdo como esto, con todo grabado, armado y pago de camarógrafos. Esto supera todo lo que conocí. Es una falta de respeto a todo el sistema judicial" , enfatizó.

En tal sentido, advirtió por la situación de Makintach, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino, quienes son los otros jueces del caso: "Evidentemente, no hay gente de bien porque si lo hubiera, lo sano es dar un paso al costado. Creo que este martes habrá una recusación masiva de todos los profesionales porque hay límites que no se pueden pasar. Si el resto fuera gente de bien, tendrían que dar un paso al costado pero creo que no lo van a hacer".

Verónica Ojeda y Mario Baudry Verónica Ojeda y Mario Baudry. Redes sociales

"El problema no es que se aparten o no, sino cómo seguimos el jueves. Si ellos siguen, ¿Cómo pregunto a un testigo si sé que del otro lado los jueces no van a prestar atención a lo que yo digo porque tienen en la cabeza otra cosa? Si estos jueces dan un paso al costado, estaríamos en condiciones de iniciar un juicio en enero de corrido. Habría que empezar de cero. Todo se anularía", agregó sobre el futuro del juicio.

En tanto, Baudry recordó la postura de Makintach, en medio del escándalo: "Cuando saltó esto, le pregunté personalmente adelante del tribunal si participó y me dijo que no, que no grabó ningún documental y que todo es un invento. Después me encontré con esos videos y todos nos pusimos muy mal".

"Encontrarse con estas cosas es de gente que evidentemente no le importa mucho la justicia, el deber, su trabajo ni la seguridad de la gente. Juegan desde un rol de súper poderosos con el trabajo de muchos y el sacrificio que hizo mucha gente de la Justicia. Veníamos muy bien, quedaba entre un mes y mes y medio para que termine el juicio", expresó el abogado de Ojeda.

"Verónica Ojeda está quebrada, ella confiaba en la jueza"

Por otro lado, manifestó cómo se encuentra Ojeda luego de conocerse unos fragmentos del supuesto documental sobre el juicio por la muerte de Maradona: "Está quebrada, ella confiaba en la jueza. Una cosa es que la acusen Luque y Cosachov y otra es despertarse con videos. El domingo Verónica se despertó a llorar. La situación es muy fuerte para la familia".

"Buscaba tener paz y que Dieguito crezca libre. Saber que esto se puede caer significa que Dieguito, que hoy tiene 12 años, y seguirá dos años más pendiente de esto. Estoy con desazón, dolor y angustia", lamentó.