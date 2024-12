Muerte de la esposa de Fernando Cáceres: su hermano defendió su inocencia y aseguró que "no puede levantarse de la cama"

Luego de que la familia de Raquel Candia desmintiera un posible suicidio de la mujer, Ramón Cáceres indicó que el exjugador de fútbol no estuvo implicado y que no se había dado cuenta de que se había caído.

Su hermano defendió su inocencia y aseguró que "no puede levantarse de la cama"

El hermano de Fernando Negro Cáceres, Ramón, lo defendió de la muerte de Raquel Candia, luego de que cayera del balcón de su departamento ubicado en Ramos Mejía. La familia de la víctima asegura que no se trata de un suicidio, pero el familiar del acusado indica que no se dio cuenta de la caída y no estuvo implicado.