Femicidio, suicidio o accidente, las tres hipótesis por la muerte de la esposa de Fernando Cáceres

Uno de los hermanos de la mujer apuntó contra el exfutbolista y denunció que a Raquel Candia "la mataron". De todas maneras, los investigadores no descartan un suicidio o un accidente.

Pero para la familia de la mujer, no hay dudas de que la mataron. “Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, dijo el hermano desde la puerta de la casa a los periodistas que se acercaron.