Motochorros atacaron y robaron a una jubilada que iba a trabajar

Según se puede ver en las imágenes, la víctima, Liliana, estaba cerrando la puerta de rejas, cuando, de repente, aparece una moto donde un delincuente desciende y corre para tironearle la cartera que tenía cruzada.

Ese tiró hizo que la mujer se desestabilice y caiga y golpee su cabeza contra el suelo. La secuencia pudo haber terminado en algo más grave, ya que cayó a centímetros del cantero que tiene la vereda.

Liliana, ya había sido víctima de un robo hace unos días atrás, por lo que, debido a ello, había tomado algunas precauciones: en la cartera en realidad no llevaba sus pertenencias de valor, sino que las tenía en una bolsa que llevaba en el brazo izquierdo.

Liliana, víctima del brutal ataque de motochorros en Ciudadela: “Fue un robo al voleo”

Tras el ataque, Liliana, la mujer de 74 años se encuentra en buen estado y, ante los medios de comunicación consideró que el hecho se trató de “un robo al voleo”.

“Ayer le dije a mi cuñada que no golpeé contra el cantero porque somos cortitas, no llegué. Me lo tomo en joda, pero podría haber sido una tragedia”, contó Liliana y detalló: “Salí a las 5.15 o 5.30, a la hora que salgo siempre a trabajar a Congreso, tengo un kiosco de diario. Yo salí como si nada, ya el domingo salí mirando y como vi que había gente esperando el colectivo me dio algo más de tranquilidad. Hace 50 años que vivo acá y nunca me pasó nada”.

Sobre el hecho de inseguridad, la mujer explicó que le arrancaron la cartera y la lastimaron en el cuello por la correa de la cartera. “No los vi, pero eran dos en una moto. Fue un robo al voleo, pasaron por acá y vieron que salía una jubilada a esa hora de la mañana”.

“En la cartera tenía la tarjeta sube y dos lapiceras, nada más. El celular no lo llevo en la cartera ni loca. Cuando ellos se fueron saqué el celular y llamé a mi hija que viven acá a la vuelta y vino con mi yerno. Me ayudaron a levantarme y él me prestó la sube y me fui a trabajar, relató.

Liliana relató que es la primera vez que sufrió un robo en Ciudadela, aunque reconoció que en el día del padre fue víctima de un robo en su lugar de trabajo. “Eran 6 de la mañana, estaba abriendo el kiosco, no lo vi de dónde venían y ahí me llevaron las tarjetas, los documentos, todo. Entonces, desde ese día no llevo más nada en la cartera. Solo tenía $5.000, la sube y dos lapiceras, nada más, así que cuando se fueron y abrieron la cartera me habrán reputeado”, sostuvo con humor.