Mayo 2025 tendrá un nuevo feriado que extiende el fin de semana: de cuál se trata y quiénes lo disfrutarán

El mes de mayo siempre se presenta como uno de los más destacados del calendario argentino en materia de Feriados . Este 2025, una nueva fecha se suma a la agenda de días no laborables, generando expectativa tanto en el sector turístico como entre quienes ya planifican sus descansos.

Este nuevo día no laborable (dispuesto para el 9 de mayo) no será aplicable de forma uniforme para toda la población, sino que alcanzará a un grupo específico que podrá disfrutar del beneficio completo. Por eso, es fundamental estar atentos a las disposiciones oficiales para saber si corresponde o no tomarse el día.