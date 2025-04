Los padres se percataron de la situación y denunciaron que el establecimiento educativo no hizo la correspondiente denuncia. "El tiroteo no solo será en un salón, nada más, sino que serán en varios", indicaba un mensaje.

Una madre, en diálogo con C5N explicó la situación y denunció que "en la reunión que tuvimos durante la tarde del jueves le consultamos a los directivos si había denuncia, pero no querían mostrarla. En la comisaría nos mostraron que la directora no había hecho la denuncia, así que la hicimos en ese momento ".

En otro de los mensajes se podía leer "la Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga", la verosimilitud de los mensajes y la precisión del plan llegó a los padres de algunos alumnos, que al leerlos alertaron a la Escuela Media N°4.

Chats de los alumnos que planearon una masacre en una escuela secundaria

"Bien, la cosa es así... Vamos a entrar por la entrada principal como siempre y luego irán dos arriba y dos abajo... Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar ustedes, persona que ven, persona a la que le disparan sin importar el que toca. Toca.. Okey? No quiero que se arrepienten a último momento. .. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino que para el que se arrepiente también ".

.. Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero ". " El tiroteo no sólo será en un salón, nada más. Si no que serán en varios. En la escuela como ustedes saben ahi dos platas la baja y alta podemos ir dos arriba y dos abajo. ¿Les parece?"

"Tenemos 3 turnos para elegir, turno mañana, turno tarde y turno noche. Necesito que elijan 1 de esos 3".

"Bueno, lo que vamos a ser es básicamente un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene y lo que tenemos que hacer es ir al colegio, en este caso el mío, ahora la pregunta es ¿ustedes quieren hacerlo? ¿Prefieren hacerlo ahora a esta edad o cuando seamos un poco más grandes? ¿Se matan o escapan?"

Maschwitz: el duro relato de una de las madres de la escuela en la que planeaban el tiroteo

La mamá de uno de los alumnos de la Escuela Media Nº4 de Ingeniero Maschwitz habló sobre la frustrada masacre que planeaba un grupo de chicos por WhatsApp y afirmó que el establecimiento educativo no hizo la correspondiente denuncia.

"Traje a mi hijo, que fue elegido delegado, a una reunión que convocaron desde el colegio. Vine a acompañarlo porque no pienso mandarlo hasta que esto no se resuelva. En el mensaje era obligatorio venir a la reunión por todo esto que está pasando. Después de esto no lo voy a traer, no tenemos solución", contó Valeria a los distintos medios de comunicación presentes en la puerta del colegio.

Luego, contó más detalles del momento en el que estalla el escándalo y su accionar en la escuela: "Estuve todo el día en el colegio y fui yo quien hizo la denuncia. En la reunión que tuvimos durante la tarde del jueves le consultamos a los directivos si había denuncia, pero no querían mostrarla. En la comisaría nos mostraron que la directora no había hecho la denuncia, así que la hicimos en ese momento. Mi hijo tiene miedo, no quería venir al colegio".

La mujer contó que, por el momento, mantienen el anonimato del grupo de los que planeaban el ataque. A la vez, contaron que hubo amenazas con armas por parte de estos alumnos, que ya fueron identificados.

Sin embargo, la comunidad educativa desconoce la identidad de los presuntos agresores: "La cabecilla circulaba la foto ayer. Los directivos se sienten amenazados por los padres de los que están haciendo esto. Ni siquiera sé quiénes son los chicos ni los padres".