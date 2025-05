La Policía desalojó a manteros del Parque Los Andes y secuestró 6700 bultos de mercadería

"La Policía está patrullando la zona junto a Espacios Públicos. Había venta de comida, indumentaria, tecnología, antigüedades, libros y hasta dentaduras postizas. Esto se fue incrementando en el último año, por lo que nos decían", explicó el cronista Claudio Cardoso en Bien Temprano por C5N.

"No es la primera vez que se corría el rumor de que nos iban a sacar, pero esta vez fue en serio. El tema es que nosotros somos gente de bien, la mayoría", lamentó una de las manteras desalojadas. En ese sentido, afirmó que "no son cosas robadas", sino que "muchos van a pedir cosas, tocan timbre, y después vienen y venden".

"Se desmadró mucho la gente, pero eso es por la necesidad. Vinieron de otras ferias que cerraron anteriormente y llegó un momento que esto explotó, es verdad, pero, ¿por qué no controlaron esto antes la Policía o Gendarmería? Lo tendrían que haber frenado antes", reclamó.

Según contó, la venta de ropa usada en la feria era su único ingreso. "Tengo que pagar cosas, tengo que comer, y vivo de esto. ¿Ahora qué hago? Si voy a otro lado, también me echan. Tampoco te ofrecen nada. Tengo 51 años, soy joven para una jubilación pero soy vieja para que me den trabajo", explicó.

"No puedo ni siquiera tramitar una jubilación, que con este gobierno ni sé si me voy a poder jubilar porque no llego con los aportes y sacó la moratoria. ¿Qué voy a hacer? Pero hay gente que está peor, que alquila una pieza, con hijos discapacitados, de todo. No te brindan nada y tampoco hay diálogo", concluyó.