La NASA confirmó cambios en el ciclo mundial del agua: ¿cuál es el motivo?

El estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, remarca que los sistemas actuales de gestión del agua, como los diseños de infraestructuras para inundaciones y los indicadores de sequías, podrían no ser suficientes frente a estas variaciones sin precedentes. Según Wanshu Nie, investigador principal de la NASA, estos hallazgos deben servir como una advertencia para replantear cómo se manejan los recursos hídricos, particularmente en regiones donde las modificaciones en el ciclo del agua son más evidentes.