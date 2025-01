La Justicia sospecha que manipularon el teléfono de la actriz que atropelló a los turistas brasileños en Recoleta.

En su segunda declaratoria, la actriz no pudo responder con seguridad donde estaba el aparato: ”Creo que no, creo que tenía el teléfono en la cartera. Además, era muy temprano... No recuerdo si lo saqué de la cartera, si lo agarré del auto, casi juraría que lo saqué de la cartera, pero no quiero mentir".

Ante la sospecha, ahora se ordenó el análisis exhaustivo del teléfono para poder determinar si existieron llamadas, mensajes o el uso de alguna aplicación en los minutos previos al choque en el cruce de Libertador y Alvear.

En su primera indagatoria, Scheuer había indicado que el siniestro vial ocurrió producto de la ingesta de su medicación psiquiátrica, la que le habría provocado un desvanecimiento por el que perdió el control del vehículo. Además, aseguró que lo último que vio antes del accidente fue el Museo de Bellas Artes y luego indicó no recordar nada más.

Choque en Recoleta

Video: el momento en el que la actriz atropelló a los turistas brasileños en Recoleta

Un video que muestra el momento en el que Patricia Scheuer atropelló a dos turistas brasileños y mató a Fernando Pereira de Amorin Junior en el barrio porteño de Recoleta se difundió en las últimas horas.

En la grabación se puede observar cómo la camioneta Nissan Kicks que conducía la actriz siguió de largo en una curva, sin doblar ni frenar, y embistió de lleno a Pereira de Amorin y su pareja, quienes esperaban para cruzar la calle sobre una plazoleta. Acto seguido, el vehículo continuó su marcha, cruzó otra calle y terminó sobre la vereda.

Mientras que el hombre murió en el acto, su pareja continúa internada en el Hospital Rivadavia luego de sufrir varios traumatismos, entre ellos, en el cráneo, motivo por el cual se le realizaron varias tomografías.

En el lugar trabajaron unidades de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, que para el retiro del cuerpo utilizaron mini cojines inflables con aire comprimido, que permiten separar el auto del asfalto.