La Justicia rechazó la contrademanda de Juan Darthés contra Calu Rivero y el caso quedó cerrado

Tras conocerse la medida judicial, la actriz expresó su felicidad y agradeció a sus abogadas por haber logrado este logro. “Quiero cerrar un capítulo de mi vida reconociendo el trabajo excepcional de dos mujeres abogadas, especialistas en perspectiva de género, que me acompañaron y defendieron en un proceso tan largo como injusto”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Gracias a ellas, Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, y a la increíble red de contención que construyeron desde su fundación, pude enfrentar y ganar un juicio por daños y perjuicios que Darthés inició contra mí cuando me animé a ser la primera en alzar la voz y denunciar”, agregó.

Al mismo tiempo, destacó que el compromiso de ambas no solo le devolvieron la tranquilidad, “sino que también reafirman la necesidad de profesionales como ellas: valientes, sororas y dispuestas a transformar el sistema”. “Agradezco profundamente que hayan caminado conmigo este proceso tan lleno de exposición y desafíos. Gracias por no soltarme”, finalizó.

