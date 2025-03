La jubilada golpeada por la policía en el Congreso desmintió a Bullrich y la trató de patotera: "No la perdono"

En diálogo con Gustavo Sylvestre en C5N la mujer negó haber agredido al policía e invitó a Bullrich a decirle "patotera" en la cara. Además confirmó que el próximo miércoles volverá a marchar contra el ajuste del gobierno de Javier Milei.

Al comienzo de la entrevista la mujer reconoció que sigue "muy nerviosa" por lo sucedido, comentó que a raíz del golpe le tuvieron que hacer dos puntos en la cabeza y sigue con molestias en los ojos por los gases lacrimógenos que le tiraron en la cara.

Luego contó que todos los miércoles marcha al Congreso y que suele acercarse a los policías para pedirle que no agredan a los jubilados que están reclamando por sus derechos. "Yo les digo que pegarle a los viejos es denigrante. Algunos escuchaban pero no hablaban. Otros me corrían", expresó.

Sobre los hechos ocurridos el miércoles pasado explicó que ella y un grupo de jubilados quedaron rodeados por la policía. En ese momento se acercó al policía que sería su agresor para hablar con él.

"Le dije que tenía que parar, que no podía ser esta situación para los jubilados. El tipo agarró, se dio vuelta y me pegó con el palo grande. Al instante alguien me tiró gas en los ojos y ahí me caí", comentó echando por tierra la acusación de Bullrich.

Los recuerdos tras la agresión son confusos para Beatriz pero sí recuerda con alegría el acompañamiento de la gente que la asistió, en especial una mujer que la acompañó al hospital para que la revisaran.

Consultada sobre si volverá a movilizar el próximo miércoles dijo que si porque "ella no tiene miedo" e invitó a la ministra de Seguridad a que se anime a ir para decirle las cosas que le dijo que la cara. "Que me venga a decir patotera ella si quiere que yo también le voy a decir cosas. Bullrich es la patotera", señaló.

Lego comentó que no perdona a los policías que reprimieron en el Congreso ni a la ministra que ordenó la represión. También compartió sus dudas con respecto a que la justicia investigue los hechos y juzgue la actuación de las fuerzas de seguridad.