La Comisión Nacional de Valores absolvió Leonardo Cositorto y a Generación Zoe

“Prima facie, el material recabado previo a la intimación al cese y a la subsecuente instrucción de sumario, daba indicios de una posible captación de ahorro público a través de elementos y mecanismos cuyo control y regulación reposan sobre esta CNV”, informó el comunicado, para luego concluir que “no hubo infracción”.

Si bien Generación Zoe era una empresa que ofrecía un fideicomiso con promesas de ganancias en dólares que no tenían relación con otras inversiones disponibles en el mercado y también ofrecían una criptomoneda llamada Zoe Cash, que decían que estaba respaldada por oro, recién desde el 2024 la Comisión Nacional de Valores obliga a las empresas que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas y activos digitales a registrarse en un listado oficial.

La CNV, al investigar el caso de Generación Zoe, encontró elementos que indicaban una posible captación de dinero del público sin cumplir con las regulaciones correspondientes. No obstante, después de investigar más a fondo, el organismo concluyó que no se había violado la normativa relacionada con el mercado de capitales, aunque dejó claro que esto no significa que no puedan tener responsabilidad en el caso a nivel judicial.