La charla picante del ciudadano ruso que tradujo a los diplomáticos: "Me dijeron que era un traidor a la patria"

"No soy abogado, no sé las leyes. Sólo soy un ciudadano ruso que se preocupa por la imagen de su patria. No hay problema en presentar la documentación sobre la inmunidad diplomática y pedir disculpas . O en bajar del auto y decir lo siento. Como diplomáticos tienen la responsabilidad de portarse bien ", aseguró el protagonista de uno de los hechos más insólitos del año.

Durante la entrevista en C5N con el periodista Julián Guarino, Bakulov dio a conocer el diálogo que mantuvo con Sergei Baldin y Cardmath Solomatin, los diplomáticos que permanecieron dentro de sus automóviles: "Es triste lo que me dijeron. Primero me decían 'no es asunto tuyo' y '¿quién eres tu para hablar conmigo?'. Yo soy un pobre peón. Pero después me dijeron que soy un traidor de mi patria. Un comentario así porque yo estoy con una camiseta argentina".

Fedor es programador y llegó al país hace cuatro meses, luego de sufrir la guerra que mantiene su país con Ucrania desde febrero de 2022: "Soy una persona ingenua, me pienso que la guerra termina mañana o la próxima semana. Pero lamentablemente ya van más de dos años. A mi no me gusta vivir solo en lo material, me interesa lo que hace mi país en el mundo. Para mí es muy triste salir de mi patria".

"La República de Mataderos no es pro Javier Milei"

Bakulov describió que llegó a la Argentina y se encontró con Javier Milei como presidente: "Ganó la elección y es la primera vez que un libertario es presidente. Creí que era una buena idea viajar a Argentina y vivir la experiencia".

Durante este tiempo en territorio albiceleste, se encontró con "gente perfecta", que lo hace sentir cómodo. Un amigo, llamado Iván, le regaló la camiseta de Nueva Chicago, un club identificado históricamente con el peronismo. "República de Mataderos no es pro para Javier Milei", remarcó Fedor.