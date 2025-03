La exposición de la imagen provocó la reacción de todo el auditorio , que no pudo permanecer indiferente ante el descuido y la tristeza que transmite la fotografía.

Antes de que el fiscal esgrimiera la foto ante el tribunal, Giannina ya se tomaba la cara, apesadumbrada, en un gesto que se fue profundizando con el correr de los segundos.

Por su parte, Dalma sucumbía pese a los notables esfuerzos por mantener la compostura y sus ojos se llenaban de lágrimas, golpeada por una nueva remoción de los más duros recuerdos.

Enseguida, Giannina colocó la cabeza sobre el hombro de su hermana mayor, buscando apoyo en el difícil momento.

Dalma Maradona habló antes del juicio de la muerte de Diego: "Yo voy a ir hasta lo último"

Comenzó el juicio de Diego Armando Maradona y sus hijos e hijas acompañan el proceso, entre los cuales se encuentra Dalma, quien aseguró que su compromiso está firme: “Yo para defender a mi papá y para que tenga justicia voy a ir hasta lo último”. El primer litigio se llevará a cabo en los Tribunales de San Isidro y se estiman tres sesiones por semana.

Son ocho personas las imputadas, siete serán juzgadas de manera habitual, mientras que la restante lo hizo a su manera. Las penas podrían ir de entre 8 a 25 años.

Dalma aseguró que ella y Giannina no podrán estar presentes en el juicio hasta que declaren: “Creo que hasta que nosotras no declaremos no podemos presenciarlo. Una vez que declarás, sí, y a partir de ahí podemos participar del juicio”.

La imagen de Dalma y Diego que se hizo conocida en su homenaje

“Tengo la fe de que va a salir todo bien. Estoy muy ansiosa porque hace cuatro años que estamos esperando esto. Más allá de todo, hay personas que tenían que hacer su trabajo y no sé por qué motivo no lo hicieron”, agregó en LAM.

También aseguró que el objetivo de su familia es esclarecer las responsabilidades: “Nosotras buscamos que esta gente pueda decir por quién fue contratada, quién le pagaba el sueldo, quién organizaba la casa, quién les daba las autorizaciones a los médicos para poder entrar”.

Por último, indicó: Yo no estoy inventando nada. Ponele que mi papá los quería, pero son personas que tenían que hacer su trabajo, no eran amigos de mi papá. Eran los médicos, la psiquiatra, el psicólogo. Hay cosas que no cuento para preservar a mi papá”.