Insólito: otro ruso se negó a realizarse un test de alcoholemia

El segundo diplomático tampoco quiso hacerse el test, pero sí acreditó su identidad al mostrar los papeles del auto. Como esto se había repetido, se volvió a realizar el proceso: llegó la Policía y más diplomáticos. El otro hombre fue trasladado hasta la puerta de la embajada y ya ingresó a Embajada.

"Él puede negarse a hacerse el test, si se niega, más allá de la cuestión de la embajada, se da como positivo", indicó la periodista Mariela López Brown en C5N. Pero desde la Embajada indicaron: "Él es diplomático, está prohibido detenerlo".

El segundo ruso se retiró escoltado por la Policía e ingresó a la Embajada, al igual que lo hizo el primer diplomático.

Tras ello, un hombre quien se identificó a sí mismo como Alexander y que trabaja en la sede diplomática rusa, emitió un comunicado a la prensa y expresó: “Según la convención de Viena, los diplomáticos no pueden ser objeto de ninguna parada, registro y consideramos lo ocurrido como una grave violación al derecho internacional”.

El primer diplomático ruso que se negó a realizarse un test de alcoholemia

Un diplomático ruso se amotinó en su auto durante más de una hora luego de negarse a un control de alcoholemia que se realizaba en el marco de los festejos de Navidad en Avenida Libertador y Callao, en el barrio porteño de Palermo, por lo que debió intervenir la Policía de la Ciudad.

El hombre, que circulaba en un Volkswagen color blanco con chapa diplomática, se rehusó a colaborar con los agentes de tránsito. "Ni siquiera dejó que le hagan el halómetro. Tampoco quiso presentar documentación del vehículo y hasta en un momento empezó a filmar", reportó desde el lugar el cronista Diego Lewen en La Mañana por C5N.

El supervisor del punto de control, Martín Funes, explicó que el conductor "no nos entregó documentación alguna". Ante la posibilidad de que efectivamente contara con inmunidad diplomática, "solicitamos la presencia de la Policía de la Ciudad para que él acredite tanto los papeles del vehículo como de su persona".

"Él expresó que estaba en condición de diplomático y no necesitaba realizar el control, no mucho más. No acreditó identidad de nada ni cargo alguno. De hecho, cuando le expliqué el procedimiento, se limitó a subir la ventanilla", relató.