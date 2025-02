Generación Zoe: el mensaje de Leonardo Cositorto tras conocer su condena

"La fiscalía pidió 16 años y me dieron 12, es una buena noticia, pero era esperado", señaló Cositorto. En este marco, confirmó que junto con su abogado Guillermo Dragotto van a apelar el fallo, ya que "no tienen pruebas" y la "Corte Suprema no autorizó que se realicen juicios ya que no se había podido establecer a qué Justicia pertenecía el caso".

"No son jueces naturales, hubo un fallo donde solo se permitía investigar, pero en Corrientes avanzaron y cometieron errores.", explicó el acusado. Luego de escuchar su condena este martes al mediodía, expresó: "Es un quitarme un peso de encima, tuve mucha presión durante años, pero sabia que iba a pasar". "No hay que dejar que las emociones te ganen", sumó.

Al ser consultado sobre de si igual manera se va a presentar como Diputado en la provincia de Buenos Aires, el líder anunció: "Estoy decidido". "Podría porque no hay pena confirmada, solo tengo sentencia en primera instancia", destacó Cositorto, a la vez que agregó que en las elecciones podría no estar en la cárcel por una simple razón: su prisión preventiva.

"En la cárcel puede ser que no esté porque mi prisión preventiva se vence a principios de abril, más tardar en mayo", indicó. Se detalla que su prisión preventiva es por la causa de asociación ilícita que es una sola a nivel nacional, por lo que se vence, a más tardes a fines de mayo, cuando concluyo dicha resolución en Salta.

Al cierre de la nota, manifestó: "El amor por el dinero gano. No hice ninguna asociación ilícita ni estafé a nadie".

La Justicia de Corrientes condenó con 12 años de prisión a Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe, tras haber sido declarado culpable por los delitos de asociación ilícita y estafa.

La pena se dio a conocer en el Tribunal de Goya y era contra el empresario de 54 años, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, y Lucas Damián Camelino, quienes fueron hallados responsables por ser integrantes y coautores de estafa con modalidad de delito continuado. Tras haber reclamado penas menores, la Justicia dictaminó ocho años de prisión para cada uno.

Por su parte, Nicolás Camelino y Javier Medina recibieron la absolución luego de que los magistrados resolvieron un veredicto de inocencia.

En diálogo con NA, el líder de la organización opinó: "Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos qué se resuelve". "Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y, si la condena no está firme, debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo, cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco", añadió el empresario que, junto a los demás imputados, serán juzgados en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Salta y Buenos Aires.

En este sentido, Cositorto afirmó que lo quieren "ver preso" y que la Justicia le tiene "miedo": "En ningún momento estafé ni realicé ninguna asociación ilícita".

Uno de los puntos que cuestiona el empresario sobre la resolución se vincula con que habría viajado a Dubái y en esa ciudad montó la asociación ilícita en la localidad de Goya: "Es una cosa que no tiene goyete, una ridiculez absoluta".

"Nos bloquearon las cuentas bancarias, nos sacaron 611 bitcoins, nos repusieron 155 millones de dólares en criptomonedas, nos quitaron 37 emprendimientos y se llevaron más de 30 autos. Reclaman u$s200 mil que ni siquiera me dejaron pagar", enumeró Cositorto.

El juez Carbajal mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización: "Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio".