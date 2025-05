En la previa del paro de colectivos, un empresario reveló cuánto debería costar el boleto para afrontar los aumentos salariales

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, reconoció que los ingresos de los trabajadores "quedan muy disminuidos" frente a la inflación, pero advirtió que es imposible sostener un incremento "si no se reestructura el transporte".

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, afirmó que no es posible afrontar un aumento salarial para los choferes de colectivos "si no se reestructura el sistema de transporte", ya que "está pasando por una de las peores crisis", y reveló cuánto debería salir el pasaje para poder costear este incremento .

"El transporte está pasando por una de las peores crisis debido a la falta de estrategia. El sueldo de los trabajadores quedó muy bajo porque en el último gobierno el sindicato no tuvo fuerza para actualizarlo con la inflación. Cuando se le aplica la inflación, como quiere aplicar este Gobierno, queda muy disminuido", explicó.

En cuanto a las empresas, señaló que muchas "están patrimonialmente vacías", con un parque de colectivos que ronda los 15 años de antigüedad "cuando la Ley Nacional de Transporte exige 10". "Hubo una falta de inversión grande debido a una mala administración o malos negocios", indicó a Radio Rivadavia.

Para Pasciuto, este combo no se soluciona con subsidios estatales. "A colectivos viejos, el rendimiento no da, y para llegar a un cambio hay que reestructurar el transporte en general: tiene que haber menos colectivos, no tiene que haber despidos, y colectivos con 10 años modelo", enumeró.

Paro de colectivos La UTA anunció una medida de fuerza para este martes.

"En este sistema, que para mí está vencido porque hay muchos más colectivos de los que hacen falta, hay colectivos muy viejos, hay un montón de cosas que hay que reformar, el boleto debería valer $1.500 y se está compensando en $900. Está $600 abajo", afirmó el empresario.

"En este marco nos encontramos con las paritarias, donde las empresas ofrecen un 9% y los trabajadores quieren un 80%. La diferencia es muy grande. Este es el combo del transporte, pero viene de hace cinco años y la misma mesa que está negociando es la que lo provocó. Con esta gente no va a tener solución este tema", alertó.

Pasciuto atribuyó el problema a que "cada vez que cambia el funcionario de Transporte, cambia la estrategia". "No hay una estrategia a 15 años donde el empresario pueda invertir, ver la inversión, y el usuario lo pueda ver en el servicio", explicó.

"Si no se reestructura el transporte, no se va a solucionar a largo plazo y los trabajadores tampoco van a tener el dinero que merecen ganar, porque está mal gastado. Tenemos que agudizar la capacidad para mejorar el negocio. Hay líneas que tienen permisos de hace 70 años. Cambió la geografía del pasajero, hay combinaciones, hay subtes, hay otras cosas para hacer", concluyó.