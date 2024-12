El francés que vive hace un año en Argentina y sorprendió al contar su experiencia: "Momentos de duda"

El joven recordó que "muchas mañanas, más que todo al inicio, en los primeros meses, me despertaba sin ningún objetivo para el día y preguntándome si realmente mi elección había sido buena. Y hasta hoy en día te diría que tengo muchos momentos donde me siento muy solo", admitió.

Esto le pasa "más que todo los domingos, porque yo estoy lejos de mi familia, y mis amigos de acá o están con familia o están con resaca", bromeó. "Encima ahora vienen las fiestas de fin de año y hasta ahora no tengo ningún plan para Navidad", lamentó. Contó que hacer amigos ha sido difícil porque, al trabajar como creador de contenido, no va a la oficina ni a la facultad.

"Ha sido más complicado todavía aceptarlo, teniendo en cuenta que tengo más de 200.000 seguidores. Hacía videos que tenían millones de vistas, pero tenía viernes a la noche donde quería ir al restorán y no tenía a nadie con quién ir. Para no estar tan solo, al inicio me iba cerca de casa a ver a Daniel, un señor que vende plantas. Me juntaba con él toda la tarde a tomar mate para no sentirme tan solo", reveló.

Sin embargo, Ladistino también hizo un balance positivo de estos primeros doce meses. "Cuando digo que me tomé un año para instalarme y mudarme, más que todo ha sido para hacerme contactos, hacerme amigos, y gracias a Dios hoy en día estoy bien rodeado. Siento que Buenos Aires es una ciudad donde me siento muy cómodo para vivir", afirmó.

"Este primer año ha sido de mudanza, y ya para este segundo año viviendo acá quiero empezar a hacer más contenido sobre Argentina y viajar más por el país. Últimamente viajé a conocer Córdoba, Rosario, Areco. Hay partes de Argentina, como el norte, que me llaman mucho la atención, pero capaz que este verano voy a conocer la costa. Así que este primer año siento que logré instalarme; ahora quiero descubrir", concluyó.

El video tuvo decenas de miles de vistas y cientos de comentarios, la mayoría con palabras de aliento e incluso invitaciones para compartir las fiestas de fin de año con algún seguidor. "Navidad y Año Nuevo en casa tenés un lugar, no te quedes solo"; "Anotate en cursos y en la facultad y vas a conocer un montón de gente, encima son gratis"; "Bienvenido, acá es fácil hacerse de amigos", fueron algunos de los mensajes.

El video viral del francés que vive en Argentina hace un año