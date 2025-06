El tarot reveló que una mujer saldrá tercera en Gran Hermano: de quién se trata

De esta manera, el orden quedó de la siguiente forma: la primera lectura terminó con Tato (1°), Eugenia (2°), Selva (3°), Luz (4°) y Ulises (5°); la segunda tuvo a Eugenia (1°), Tato (2°), Selva (3°), Ulises (4°) y Luz (5°); y la tercera concluyó con Eugenia (1°), Tato (2°), Selva (3°), Luz (4°) y Ulises (5°). Esto indicaría que la definición por el campeón estará entre el uruguayo y la santiagueña, mientras que la uruguaya sí o sí terminaría tercera.

Gran Hermano tarot Creer o reventar: el podio tendría a Eugenia, Selva y Tato. Captura X

Luego, al tratarse de un resultado que no la dejó satisfecha, la tarotista aclaró: "Ríanse pero saqué tres veces el tercer lugar y me salió Selva jajaja. Las cartas están en cortocircuito. Mejor saco mañana". Con estas palabras, evidenció que no quiere mucho a la uruguaya y aún así decidió revelar sus resultados, lo que le sumó credibilidad entre las respuestas.

Gran Hermano tarot El resultado de Selva tercera no dejó contenta a la tarotista. Captura X

Gran Hermano abrió la última placa positiva: el miércoles será la eliminación final

En vísperas de la final de Gran Hermano 2024-25, el conductor Santiago del Moro informó la apertura de la última placa positiva del reality show y esto significó que todos los participantes quedaron automáticamente nominados luego de lo que fue la eliminación de Juan Pablo de Vigili.