El equipo de Francisco: los cardenales del Papa para gobernar el Vaticano y la Iglesia católica

A 20 años de Cromañón, el papa Francisco recibió a Pato Fontanet: "No pierdan la ilusión"

En esta era que estamos viviendo es clave conocer el plantel de los cardenales del Papa. El cardenal es el cargo más alto para un prelado, un título honorífico, aunque que en el caso de trabajar en la Curia Romana significa de piso un buen sueldo en euros. Estos cardenales, sobre todo los que viven en el Vaticano, constituyen una especie de plantel de fútbol de una selección nacional. Los cardenales tendrían que ser los religiosos más probados y preparados para dar la vida por el Evangelio de Jesucristo. De allí el rojo. Del martirio.

Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013 por sus hermanos cardenales. Eso ocurrió en una reunión de varios días que se conoce como cónclave. Votan bajo el Espíritu Santo en la legendaria Capilla Sixtina. A lo largo de estos años el Papa (que representa la última monarquía absolutista de Europa) eligió sus jugadores, que se entremezclan con aquellos que fueron seleccionados, como él, por San Juan Pablo II o su sucesor, el alemán Benedicto XVI, “el abuelo en casa”, como lo llamaba porque desde su renuncia al papado hasta su fallecimiento fue Papa emérito viviendo en la Santa Sede.

papa vaticano El Papa con la delegación de Santiago del Estero que llegó al Vaticano para acompañar a Bokalic.

Justamente este 7 de diciembre ocurrirá el décimo consistorio de Francisco. Así hacen los papas para conformar la gobernanza del Vaticano y la iglesia católica, este sábado se vienen 21 nuevos cardenales, entre ellos uno argentino, el arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic. De este próximo consistorio el más joven tiene 44 años y el más viejo y único no elector (que no vota Papa, ni pueden elegirlo) de 99 años.

C5N accedió al informe “colegio cardenalicio de Francisco” , que contiene en las primeras páginas un texto de Aníbal Torres y una infografía didáctica elaborada por Nicolás Dallorso.

Lo que muestra el informe

Uno de los gráficos creado por Dallorso, profesor e investigador de la UBA-CONICET nacido en el conurbano pero radicado en la Ciudad de Buenos Aires, tiene las fechas de los consistorios y, en otra hoja, el listado de los próximos cardenales con su nombre y apellido, edad, región que vive y cargo.

Otro de los gráficos tiene el total de cardenales, 254, cuántos votan y no. La clasificación de los cardenales elegido por los últimos Pontífices, y cuantos votan de la época del Papa polaco, sólo seis, de Ratzinger quedan 24 electores y 111 designados por Francisco. Los porcentajes de casi un 80 por ciento de los cardenales elegidos por Francisco hacen creer en una cuenta matemática, que en el caso de los cónclaves al intervenir el Espíritu Santo esos cálculos pueden ser derribados. Sí aportan los gráficos un dato llamativo, que es la presencia de Europa como el Continente con mayor incidencia en el colegio cardenalicio, un 41 por ciento, mientras América aún no alcanza el 30 por ciento, aunque aliado a los otros continentes del sur global alcanzan una mayoría.

cuadro1.jpg

El informe de Torres y Dallorso detalla por país los electores. El top five: Italia sigue siendo el país que más aporta, con 18, le sigue Estados Unidos con 10, España con 8, Brasil con 7, y Argentina con 4.

Uno de los cuadros especiales es el aporte argentino, con electores y no, al colegio cardenalicio. Allí figuran todos con sus datos principales.

Es interesante la comparación del colegio cardenalicio de 2013 al actual. Cuando fue elegido Bergoglio votaron 113 cardenales, hoy alcanza 142. Francisco amplió la presencia de países. Unos 70 representados, antes alcanzaban los 50. Esto demuestra que se universalizó aún más el cardenalato. El promedio de edad casi se sostuvo igual, bajo un porcentaje insignificante, la edad promedio es 69,82.

Otra comparación con el 2013 y la era Francisco a 2024 es el crecimiento del continente asiático, con un ocho por ciento de cardenales electores, mientras la disminución más grande es Europa, que pasó del 52 al 41 por ciento.

cuadro2.jpg

Desde la provincia de Santa Fe, el politólogo y profesor universitario Aníbal Torres escribió que “desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica se autocomprende desde la categoría bíblica de Pueblo de Dios (Cf. Lumen Gentium)”.

Asimismo Torres contempla al clero, la jerarquía de los curas, que luego son ascendidos a obispos, pastores o gobernadores eclesiales de una diócesis o distrito, “entre los cuales se destaca el Papa, quien ejerce el ministerio petrino”, o sea los sucesores de Pedro, el primer Papa, el apóstol, la roca donde se constituye la iglesia. “Los cardenales y su órgano de gobierno han sido retratados por reconocidos novelistas: Alejandro Dumas, Víctor Hugo, Henry Morton Robinson o Morris West”, se apunta en el informe.

cuadro3.jpg

El politólogo y docente en Santa Fe destacó algunos aspectos sobresalientes de los 10 consistorios de Francisco:

Francisco "está atento a la situación geopolítica mundial, como se traduce en crear cardenales a religiosos que están en zonas de conflicto bélico, sea en Jerusalén (ciudad sagrada y que hasta Francisco nunca había tenido un cardenal), Damasco (donde interrumpió una tradición de casi 100 años de no crear cardenal a Nuncios Apostólicos, o sea, representantes diplomáticos del Papa), o Teherán, o para el servicio a los ucranianos, o Santiago de Chile (cuyo arzobispo es parcialmente descendiente de palestinos)".

Otro tema es la creación de cardenales en las “periferias”, incluso haciendo sedes cardenalicias a diócesis como Panamá, Les Cayes en Haití, San Salvador, Asunción del Paraguay o a Santiago del Estero, que además le devolvió el título de sede Primada de la Argentina.

Francisco tampoco olvida a los veteranos, de ahí que en sus consistorios ponderó: al secretario privado de Juan XXIII; a su confesor en Bs. As., el fraile de 97 años Luis Dri del barrio porteño de Pompeya; Gregorio Rosa Chávez, un estrecho colaborador del mártor monseñor Óscar Romero, entre otros.

Es un signo el nuevo cardenal argentino. Fue su segundo, el obispo auxiliar Quique Martínez Ossola, quien reconoció en un reportaje con el programa radial "rezá x mí", que "Bokalic estaba más para la extremaunción". No se lo esperaba. No sabía. No hizo carrerismo. Un pastor del Santo Pueblo fiel de Dios.