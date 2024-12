El dolor de la mujer del gendarme argentino secuestrado en Venezuela: "Él ahora debería estar abrazando a su hijo"

Gómez reveló, en vísperas a la llegada de la Navidad, que "nadie nos da una información de que Nahuel está detenido por esto, o está siendo acusado por esto y es lo que nos preocupa. Ya al día de hoy son 13 días que no sabemos nada de Nahuel, que no tienen ningún tipo de comunicación con nosotros y obviamente cada día que pasa es una preocupación más”.

Gendarme Nahuel Gallo Nahuel Gallo fue detenido en Venezuela hace 13 días y no se sabe sobre su estado de salud.

“Necesitamos saber cómo está, en qué condiciones, si está comiendo algo. Queremos que se comuniquen y saber lo que está pasando. Le he enviado una carta al papa y todavía no hemos recibido ningún tipo de respuesta”, agregó.

Para la mujer del gendarme argentino, que prestaba servicio la ciudad mendocina de Uspallata y había viajado a Venezuela para ver a su familia que vive allí, "quiero pensar que sí se está trabajando", a la vez de valorar la labor de difusión de los medios de comunicación los cuales "también hacen muchísimo"

"Creo que la presión social que nosotros hagamos haga que el gobierno actúe de una manera más puntual. Nahuel es un hombre de familia, es un padre y hay que respetarlo”, agregó.

Ante las versiones que Gallo formaría parte de una negociación durante el mes de enero de un intercambio de presos por parte del régimen de Maduro, la mujer aclaró no saber "qué tipo de negociaciones se están realizando, he escuchado las versiones, pero no sé".

"Lo primero que hay que entender es que nosotros somos cero en política. Yo estoy super alejada de la política de Venezuela, nosotros no tenemos contacto con ningún político venezolano, es como que nosotros estamos para un solo lado que es sacar a Nahuel y que nos involucren con algo con respecto a este tipo de negociaciones me parece injusto”, concluyó la mujer.