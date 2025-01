El desgarrador relato de la familia del colectivero asesinado por el expolicía en Navidad: "Que siga preso"

Cristina, la madre de Sergio David Díaz, pidió a la Justicia que no le brinden el beneficio de la prisión domiciliaria al asesino de su hijo, el ex miembro de la Policía Federal, Rafael Moreno.

A casi un mes del asesinato de Sergio David Díaz, el colectivero que celebraba Navidad, la Justicia analiza darle el beneficio de la prisión domiciliaria a Rafael Moreno , el ex miembro de la Policía Federal que lo mató por tener fuerte la música. Ante esto, su familia pide que continúe tras las rejas.

El fiscal que interviene en la causa analiza la edad del jubilado de 74 años, que mató al colectivero Sergio David Díaz, de 40 durante los festejos en la mañana del 25. Esto sucedió luego de una discusión en la que el ex efectivo le reclamó porque estaba molestando el ruido.

Ante la posible medida del juzgado, la familia de Díaz pide que continúe preso. La causa fue caratulada como delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Vino dispuesto a matar, nadie lo increpó. En los videos vieron que nadie se acercó a pegarle. Nunca pensamos que él iba a hacer eso”, Karina, la prima de la víctima en C5N.

Asimismo, Cristina, la madre de Sergio, se descargó: “Le pido a la Justicia que se ponga del lado de la víctima. El derecho nuestro, ¿dónde está?, estamos todos desarmados. Busco el pedazo que me falta y no lo encuentro, me lo dejó en el cementerio, en el cajón”.

“Mi hijo estaba escuchando música y jugando con una espuma. Esta persona se cruzó a matar, no tiene que tener derecho. ¿Por qué no llamó a la Policía, él sabía cómo se tenía que manejar y no lo hizo? Quiero justicia para mi hijo”, agregó en C5N.

Y concluyó: “Necesito que se haga justicia, señor juez. Usted tiene el poder de tenerlo encerrado. Todo el mundo lo ve, él lo mató, salió a matar. No es ningún pobre jubilado, es un asesino. ¿Dónde está la justicia que no controló?”.