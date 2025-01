El expolicía que mató a su vecino por la música alta en Navidad podría ser liberado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1882409832596254903&partner=&hide_thread=false El expolicía que mató a su vecino por la música alta podría ser liberado



Tras la pelea, sacó su arma y le disparó a quemarropa e impactó en el costado izquierdo del abdomen. La secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad y también por el teléfono de uno de los testigos.

Ante la posible medida del juzgado, la familia de Díaz pide que continúe preso. La causa fue caratulada como delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. “Vino dispuesto a matar, nadie lo increpó. En los videos vieron que nadie se acercó a pegarle. Nunca pensamos que él iba a hacer eso”, Karina, la prima de la víctima en C5N.

La Fiscalía pidió que el hombre que mató a un colectivero por el volumen de la música siga preso

La Fiscalía pidió que continúe preso el policía retirado Rafael Horacio Moreno luego de que asesinara a un hombre después de que discutiera porque tenía la música alta en medio de los festejos de la Navidad de 2024, en la localidad bonaerense de Lomas de Mirador.

La Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio Especializada en Homicidios Dolosos solicitó que Moreno siga preso después de que asesinara a un vecino, llamado Sergio David Díaz, quien tenía 40 años. Ahora se espera la decisión del juez, quien definirá cómo continuará la situación del hombre.

En su última declaración, el acusado se defendió y expuso su versión de los hechos: "Yo el arma la llevé para intimidar, no con la intención de usarla. Me empezaron a agarrar del cuello, a empujar para atrás y me largaron un par de puñetazos. En ese momento se me dispara el arma, nunca tuve intención".

Por su parte, la Fiscalía refutó esos dichos y marcó que "en los videos se logra ver perfectamente el instante en que Moreno, previo a apoyar el arma en el abdomen de la víctima, manualmente rebatió el martillo percutor para poder efectuar el disparo en una simple acción".

Qué arrojó el resultado preliminar de la autopsia del colectivero de Lomas del Mirador

La autopsia de Sergio David Díaz, el colectivero que fue asesinado por el excomisario de la Federal en Lomas del Mirador, reveló que murió por el disparo que ingresó en el abdomen. El motivo de la discusión que se generó fue presuntamente porque la víctima tenía la música alta y eso le molestó al ex efectivo.

Díaz fue increpado por su vecino, Rafael Horacio Moreno, jubilado de la Policía Federal Argentina, quien tenía consigo un revólver. La discusión pasó a mayores y excomisario utilizó su arma calibre 38 y disparó a la altura de la panza del chofer.

En las últimas horas se dio a conocer el resultado preliminar de la autopsia a la víctima, que confirmó que tiene un orificio de entrada en el abdomen y uno de salida en el dorso. Se detalla que Díaz sufrió lesiones internas de gravedad que desencadenaron su muerte, casi de manera instantánea, según Infobae.