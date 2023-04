El abogado de Lucas Benvenuto, sobre Jey Mammon: "Esta estrategia de defensa no sirve para mejorar su situación"

"Resulta que, a diferencia de los primeros comunicados donde decía que Lucas miente, ahora dice 'no puedo llamarlo mentiroso'. Empiezan a aparecer situaciones que dan claras cuentas de quién miente y quién dice la verdad", indicó el letrado.

Por otra parte, Moral notó que "en el primer comunicado habló de una extorsión, en el segundo ya no", por lo que habría un cambio en el discurso y en el intento manifiesto de Mammon de denunciar a Benvenuto por este motivo.

"Dice que le desea que sane de corazón y que siente empatía por él. ¿Cómo se conjuga eso con el tweet que habría efectuado en el momento en que se anoticia de la resolución donde sale sobreseído por prescripción y dice 'a llorar al campito'?", mencionó el abogado de Benvenuto.

El posteo al que refiere es al que Jey Mammon realizó el 23 de marzo de 2021, luego de que se enterara de la prescripción de la causa, y que en los últimos días circuló en las redes sociales. En el mismo se lo ve al conductor con una galera y la frase mencionada debajo de la fotografía.

Posteo Jey Mammon Instagram

Otro punto crítico del testimonio del exconductor de La Peña de Morfi está relacionado a las fechas en que dice haber conocido a Lucas. "Terminó diciendo 'sinceramente no sé cuando empecé a salir con Lucas'. Pero luego dice que tiene todo en su teléfono y que ahí guarda toda la historia de su vida. Entonces, tan difícil no era mirar en el teléfono para confirmar cuándo empezó a salir con Lucas", señaló.

Moral indicó que "Lucas siempre dijo la verdad, no modificó su relato según como le convenía para lograr buscar una condena. No habló de otras cosas más que de esos tres hechos concretos que son bastante graves. No modificó las fechas". Sin embargo, Mammon "se pasó todo la semana anterior manifestando que Lucas había mentido".

Por otra parte, el abogado contó que "Lucas me aclaró algo que yo había pasado por alto. La primera vez que consumió marihuana fue cuando tenía 14 años con este señor. Siempre tuvo aberración por las drogas porque su mamá había estado sumida en una situación de abuso de drogas gravísimo a lo largo de su vida y falleció por este consumo".

Moral sostuvo que el denunciante "vivía en estado de vulnerabilidad cuando era chiquito y esto lo aprovechó (Jey Mammon) para forzar esa relación que llevó a cabo". "Esta estrategia de defensa no sirve para mejorar su situación", concluyó Javier Moral.