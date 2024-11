Diabetes: proyectan un aumento del 60% de casos para 2040 en la región.

La OPS advierte que la mitad de las personas con diabetes tipo 2 que requieren insulina no tienen acceso a ella debido a los altos costos y la falta de cobertura en los sistemas de salud. El médico Alejandro Dain explica las novedades en materia de detección y tratamiento de la enfermedad.

Si bien la diabetes tipo 2, la más común, a menudo se puede prevenir con un estilo de vida saludable, la diabetes tipo 1, diagnosticada mayoritariamente en la infancia o adolescencia, no tiene prevención. Esta condición autoinmune destruye las células productoras de insulina en el páncreas, obligando a los pacientes a depender de inyecciones de insulina de por vida.

La OPS advierte que la mitad de las personas con diabetes tipo 2 que requieren insulina no tienen acceso a ella debido a los altos costos y la falta de cobertura en los sistemas de salud. Esta situación es aún más crítica para quienes viven con diabetes tipo 1, para quienes la insulina no es una opción, sino una necesidad vital. Restringir el acceso a la insulina equivale a negarles el derecho a la vida.

"Romper barreras, cerrar brechas" cobra especial relevancia para la comunidad con diabetes tipo 1, que enfrenta obstáculos como el acceso a insulina asequible, educación diabetológica, tecnología de monitoreo de glucosa, atención médica especializada y apoyo psicosocial. Se requiere un esfuerzo conjunto de gobiernos, sistemas de salud, profesionales médicos, industria farmacéutica y sociedad para superar estas barreras.

El doctor Alejandro Dain subraya la importancia de la detección temprana y el control integral. Mientras que en la diabetes tipo 2 el enfoque se centra en cambios de estilo de vida, en la diabetes tipo 1 la administración precisa de insulina, el monitoreo continuo de glucosa y la educación en autocuidado son cruciales. Tecnologías como los sistemas de infusión continua de insulina y los monitores continuos de glucosa juegan un papel fundamental en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes.

En este mes de la diabetes, las organizaciones médicas hacen un llamado a redoblar esfuerzos para atender las necesidades específicas de quienes viven con diabetes tipo 1 en Argentina y América Latina. Garantizar el acceso equitativo y asequible a la insulina, la tecnología, la educación y el apoyo psicosocial es esencial para que estas personas puedan vivir de forma plena, saludable y productiva. Se trata, en definitiva, de garantizar su derecho a la salud y a la vida.

El doctor Dain, especialista en diabetes y nutrición, director médico de Dain Centro Médico en Córdoba y miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes cuenta cuáles son las novedades en materia de detección y tratamiento de la enfermedad.

- ¿Cuáles son los últimos enfoques para tratar la diabetes tipo 1?

- En la diabetes tipo 1 ha habido un gran avance en los últimos años en relación con el tratamiento y a lograr un buen control metabólico con mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 1 y disminuir la carga de la enfermedad. En ese sentido, se abren dos grandes caminos: un camino que ya está transitado por la tecnología en relación a infusores de insulina y a monitores continuos de glucosa, a insulinas inclusive mucho más estables seguras con menos probabilidades de hipoglucemia y por otro lado un camino bastante interesante que tiene que ver con la generación de células madres con la posibilidad de injertos o trasplante en pacientes que así los requieran ese es un camino menos transitado pero que creo que con la gran evolución que viene dando la biología molecular y biología celular creo que va a ser un camino que también se va a ir trazando

- ¿Hubo avances tecnológicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes?

- En el caso de la tecnología aplicada a las personas con diabetes tipo 1, como decía anteriormente, se abre un camino importantísimo en todo lo que tiene que ver con sistemas automatizados de infusión de insulina. Estos sistemas automatizados permiten interactuar con un monitor continuo de glucosa a tiempo real y esto permite que la persona reciba la cantidad de insulina que requiere por sus valores de glucosa. Hoy estos sistemas, también llamados sistemas closed loop, que significan sistemas de asa cerrada, permiten que se vaya ajustando a las necesidades de la persona y esto hace que se eviten grandes hipoglucemias como se venían dando anteriormente, se logren buenos controles metabólicos y también las personas disminuyan la carga de la enfermedad mejorando la calidad de vida. Estos sistemas automatizados se suman a otras ventajas de la tecnología como los monitores continuos de glucosa a tiempo real que tienen alarma y que permiten que las personas estén mucho más atenta a sus cambios de glucemia como a todos los otros sistemas anteriores como sistemas de azahar abierta que también han tenido y tienen hoy un lugar en la salud de las personas con diabetes. Y todo lo que se viene hacia adelante es muy interesante ya que cada vez más los sistemas automatizados empiezan a resolver el tema de alimentación, del conteo de carbohidratos de la actividad física como otros problemas que se han ido resolviendo con el transcurso del tiempo. El futuro es muy promisorio y muy interesante para las personas con diabetes tipo 1.

- ¿Cómo se puede mejorar la detección precoz?

- En el caso de la diabetes, globalmente, la prevención es un arma sumamente importante no solo para el diagnóstico oportuno sino también para establecer tratamientos dinámicos y tratamientos agresivos de entrada que puedan llevar a menor presentación de complicaciones a mediano y largo plazo. Las complicaciones en diabetes, sobre todo en diabetes tipo 2, son complicaciones invalidantes de alto costo, de alta carga para el paciente y su familia, con un aumento de prevalencia de la mortalidad, por lo cual disminuir la posibilidad de estas complicaciones es muy importante en la vida de las personas con diabetes y de su entorno y también por supuesto por la carga social y económica que esto significa. Hoy en día hay que hacer campañas de prevención y de detección precoz, sobre todo asociado también a la pandemia de obesidad que se está presentando. Se calcula que para los próximos 20 años en la zona de Latinoamérica va a haber un crecimiento ponderal de diabetes de más de un 60%, por lo cual es fundamental salir a buscar a los pacientes y concientizar sobre los factores de riesgo. Aún así también en diabetes tipo 1, por ejemplo en hermanos y en familiares directos de personas que tienen diabetes tipo 1, se puede screenear hoy con laboratorios de alta precisión y ya se están ensayando drogas que están aprobadas, mejor dicho, para la prevención de la diabetes en hermanos, por ejemplo, que muestran anticuerpos positivos para diabetes pero que todavía no hayan desarrollado la enfermedad. Estos protocolos de uso de ciertos medicamentos para lograr la prevención y evitar el desarrollo de la enfermedad ya se están utilizando en algunos países con muy buenos resultados. Por supuesto esto hay que esperar un poco más la evolución y mayor cantidad de resultados pero abre también un camino en prevención en diabetes tipo 1.

- ¿Qué aristas de la investigación en materia de diabetes están dando más información sobre la enfermedad?

- Hoy las grandes líneas de investigación en diabetes, sobre todo en diabetes tipo 2, están centradas en buscar fundamentalmente un tratamiento integral de la enfermedad. Un tratamiento que logre no sólo reducir la glucosa y mejorar el control metabólico, sino también realizar un control de factores de riesgo como reducción de peso, mejoría de la presión arterial y fundamentalmente la cardioprotección. ¿Qué significa eso? Lograr reducción de eventos cardiovasculares como infarto o ACV y también lograr reducción de eventos renales como progresión de la enfermedad renal crónica o la necesidad de diálisis. Hoy todos los esfuerzos van dedicados a eso, de hecho, las nuevas drogas que se están aprobando en diabetes tienen que ver con justamente ese impacto, el impacto en el peso, en el impacto en reducir los eventos cardiovasculares y renales y el control metabólico. En esa línea se están generando agonistas nuevos, combinados de GLP-1, GIP, glucagón que están permitiendo todo este camino. Además también se están centrando todas las medidas en el uso de otras drogas, como los agonistas, como decía, de los agonistas GLP-1 que ya los tenemos, y por otro lado los inhibidores de los cotranportes sodio y glucosa tipo 2, también llamado IS-GLT2, que en Argentina tenemos empaglifozina y dapaglifozina, los cuales se han vuelto muy sólidos como drogas también en personas con diabetes y sin diabetes para reducir, por ejemplo, el riesgo de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal y mortalidad asociadas a estas dos. Por eso estas líneas en cardioprevención o en nefroprotección en personas con diabetes son muy importantes en lo que va a ser el desarrollo de todas estas moléculas que hoy se abren con campos interesantes no sólo en lo que nombre sino también en enfermedad hepática así que eso va para el lado de la diabetes tipo 2 y en el caso de diabetes tipo 1, drogas que tengan que ver con la prevención en personas que tengan anticuerpos por ejemplo positivos y pero no hayan desarrollado enfermedad y también la búsqueda de nuevas moléculas como insulinas semanales que también van a traer un gran alivio a las personas con diabetes