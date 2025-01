Despidos y movilización en la planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos: al menos 80 empleados se quedaron sin trabajo

Ante esta situación, este lunes desde las 7 de la mañana, el Sindicato de la Alimentación convocó a una concentración en la planta para reclamar en Entre Ríos contra los despidos en la que participan los trabajadores y sus familias.

“La empresa dice que están atravesando un procedimiento preventivo de crisis alegando que están en una situación económica imposible de sostener a todos sus empleados. Sin embargo, según los empleados de los empleados, esto es absolutamente lo contrario”, señaló la periodista Marial López Brown, sobre la situación que están viviendo los empleados.

En diciembre de 2024, la empresa ubicada en Concepción del Uruguay presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, en el que solicitaba el despido de hasta 700 empleados o la reducción de salarios mediante la eliminación de adicionales.

En diálogo con Mañanas Argentinas por C5N, Klenner señaló que “esto viene de un preventivo de crisis en el cual la empresa pretendía que el secretario del gremio firme y nos negamos a firmarlo porque realmente veíamos que no eran viables y que venían descuentos que no eran arbitrarios, venían temas de que sabemos que la situación económica está difícil y que una baja salarial no era viable”.

granja tres arroyos.jpg

“Después de agotar la instancia de la Secretaría de la Nación, manifestamos a los compañeros cuál era el preventivo de crisis, los compañeros nos dijeron que no firmemos entonces, como secretario de un gremio, me comprometí a no firmarlo y en esa asamblea dijeron que no firme”, agregó.

En un principio el acuerdo era una reducción del salario del 50%, pero el secretario aseguró que más allá de ello, “lo lamentable es la extorsión: o firmás el preventivo o te echo 400 operarios”. “La planta de Granja de Tres Arroyos, es una empresa que maneja el 70% de la producción a nivel país”, sostuvo.

En medio de la ola de despido, los trabajadores se concentraron en la puerta de la sede de la Planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay en Entre Ríos con convocatoria del gremio para evitar los despidos.

“Hoy vine como todos los días a las 3 de la mañana y me encuentro que tenía restringido el paso. Cerca de las 10 de la mañana ya tenía el telegrama en casa. Dentro de dos meses voy a cumplir 7 años en la empresa”, contó un operario y aseguró que en el último salario ya contaron con la reducción del 50% de su sueldo.

Otro de los empleados, aseguró que “es una situación desgarradora” para todas las familias y aseguró que “es mentira que están en una crisis que tiene”: “Está todo fabricado para que le firmemos y trabajemos por dos mangos. Para después volvernos a contratar y pagarnos la mitad del sueldo”.

“Yo soy el sostén de mi familia, el único ingreso. Nos echaron injustificadamente, por eso estamos acá peleando. Queremos volver a trabajar, no es queremos la plata y nos indemnicen al 100, solo queremos trabajar”, agregó otro.