Desesperación en Morón: le robaron la camioneta con su perrita arriba

La esposa del hombre asaltado y dueña de la perrita, Tamara, contó que su familia "está asustada, obviamente, mi marido también. Imaginate que le pusieron un arma en la cabeza. Lo importante es que tenemos a Violeta, de la camioneta no se sabe nada", lamentó.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del domicilio. "Estaba mi abuelo en la vereda en silla de ruedas, que estuvo gritando y se intentó parar. Aparte de la perra se llevaron papeles importantes, las cosas del colegio de mis hijos, mochilas, guardapolvos, se llevaron todo", detalló la mujer.

Añadió que su marido "quedó shockeado, cayó tarde. Cuando bajó de la camioneta quedó helado, no sabía qué hacer. Lo importante es que no estábamos con él, no sé cómo hubiéramos bajado a los chicos tampoco", expresó. Tras el episodio, comenzaron una búsqueda desesperada para dar con su mascota.

"Es nuestra vida, Violeta es todo. Por eso la busqué por todos lados, todo el mundo ayudó a compartir", señaló. El sábado, una chica vio la publicación en redes sociales y se comunicó con ellos a través de Facebook para contarles que alguien le había vendido la perra a su hermana.

"Le pasamos el número, nos escribió, arreglamos y me la trajo para acá. Estábamos re contentos, lloramos todos. Violeta nos llenaba de besos", recordó Tamara. Sin embargo, la familia notó que su mascota seguía con problemas intestinales, el motivo por el que originalmente iban a llevarla a la veterinaria el viernes.

Violeta está internada desde el domingo por la mañana y recuperándose del susto. "Ella estaba con gastroenteritis, mal del estómago, y ahora empeoró. En los estudios saltó que está anémica, y aparte está asustada, con todo lo que pasó, el estrés... Uno no sabe si la golpearon", concluyó la mujer.