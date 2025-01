Cuáles son los días no laborales y qué se festeja en Argentina con los feriados del 2025

Cada uno de estos días tiene un significado especial dentro del país, recordando hechos que marcaron la historia nacional o celebraciones tradicionales que forman parte de la identidad cultural. Con una distribución variada a lo largo del año, conocer con anticipación estas fechas permite planificar mejor las actividades personales y laborales. Además, algunos días no laborables podrán combinarse con fines de semana para extender las jornadas de descanso y aprovecharlas al máximo.

Cómo se consideran los días no laborables en relación a los feriados en 2025

feriado Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

El Gobierno de Argentina oficializó el 23 de diciembre el calendario de feriados y días no laborables con fines turísticos para el 2025. A partir de ese año, los denominados "feriados puente" pasarán a ser días no laborables, lo que implica que las jornadas tendrán la categoría de asueto.

Bajo esta nueva disposición, no habrá actividad en la administración pública nacional, bancos, compañías de seguros, el Poder Judicial y actividades afines. Sin embargo, en el sector privado, las empresas podrán decidir si los empleados trabajan o no, ya que el descanso será optativo. Además, si el empleado trabaja en estos días, no se le abonará como feriado.

Los días no laborables con fines turísticos en 2025 serán:

Viernes 2 de mayo

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Feriados con fines turísticos