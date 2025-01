Ola de calor y falta de energía: más de 33 mil usuarios siguen sin luz en el AMBA

De todas maneras, con la llegada de la lluvia de este viernes por la noche habrá un marcado descenso de las máximas para este fin de semana, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En su último reporte, el ENRE detalló que la empresa Edenor tiene 1.200 usuarios sin luz, mientras que Edesur padece mayores problemas con 33.000 afectados.

Estado del servicio eléctrico de Edesur _ Argentina.gob.ar.pdf

El drama de los vecinos de Parque Chacabuco: segundo día sin luz en medio del calor extremo

Miles usuarios continuaban este viernes por la mañana sin luz en el AMBA. En este caso, C5N recorrió Parque Chacabuco, una de las zonas más afectadas por los cortes de servicio eléctrico, y habló con los vecinos para conocer más sobre su situación.

Los comerciantes no pueden abrir los locales porque las persianas son eléctricas, temor que se suma a la pérdida de mercadería por la falta de refrigeración.

Alejandro Moreyra habló en Mañanas Argentinas con uno de los vecinos, quien se quejó de los precios del servicio y de la periodicidad con la que lo interrumpen. "Pagamos los tarifazos y hace dos días que en estas dos cuadras no tenemos luz. Reclamamos y nos dicen 'a las 5 vamos, a las 11 vamos' y nunca vienen. Llamamos ENRE, a las empresas; nadie nos da respuestas".

Embed - El DRAMA de los VECINOS de PARQUE CHACABUCO: SIGUEN SIN LUZ

Asimismo puntualizó en la situación comercial: "Tengo que estar usando bolsas de hielo para refrigerar todo, porque si no pierdo toda la mercadería. Yo me puedo arreglar, pero hay otras personas que no".