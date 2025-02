Continúan los cortes de luz en el AMBA luego de la intensa ola de calor

En Edenor, la localidad más afectada es Villa Udaondo, con más de 1.500 usuarios perjudicados. En tanto, en Edesur, Villa Crespo cuenta con más de mil afectados.

En la jornada se esperan 28 grados de máxima y lluvias, esto generaría un alivio para el termómetro, luego de los casi 40 grados de sensación térmica que se dieron el lunes.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) tenía previsto que este lunes, entre las 14 y las 15, el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) superara los 29.653 megawatts, que fue un récord marcado el 1° de febrero.

“No cerré, estamos con generadores. Nadie viene a comprar porque todos están sin luz. La gente no puede bajar. Hace 30 años que estoy y todos los años es igual. No pasa porque aumente, es un mal servicio. No hay ventas, no hay nada. Se te queman motores”, indicó un comerciante a Ana Rodríguez Correa en C5N.

Una vecina también indicó: “Dijeron que durante la noche por ahí venía. Ahora voy a ver con qué me encuentro cuando venga la luz si no tengo que tirar todo del frezzer. Estoy acostumbrada a cortes, pero no de tantas horas. Tengo todo eléctrico. No pude dormir”.

Aumentos en electricidad: aprobaron nuevas tarifas de Edesur y Edenor a partir de febrero

Los usuarios de Edesur y Edenor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrirán un nuevo incremento en sus boletas de luz a partir de febrero, luego de que el Gobierno estableciera nuevas tarifas de distribución. El porcentaje de la suba será mayor para los sectores de menores ingresos.

La medida se implementó a través de las resoluciones 119 y 120 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas este martes en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo, Osvaldo Ernesto Rolando.

Ambas normas establecen nuevas escalas tarifarias que entrarán en vigencia desde el 1 de febrero de 2025 en el marco del recorte de subsidios impulsado por el Gobierno, con un aumento de 4% del Costo Propio de Distribución (CPD).

"En febrero de 2025, la factura promedio antes de impuestos de los usuarios R-Nivel 1 altos ingresos, aumentará en promedio, con respecto al cuadro vigente a enero 2025, un 2%. En el caso de los usuarios R-Nivel 2 ingresos bajos y R-Nivel 3 ingresos medios aumentará en promedio un 12,3% y un 8,4%, respectivamente", señala el texto.