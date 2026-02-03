Córdoba: se incendió un Tren de las Sierras en pleno viaje con más de 120 pasajeros a bordo Según el relato de los pasajeros, la unidad se dirigía desde la zona de Cosquín hacia la capital. Apenas se conoció la noticia del incidente, lograron evacuar a quienes estaban a bordo. Por + Seguir en







Lograron evacuar a los pasajeros a tiempo, por lo que no se registaron heridos.

Un incendio generó momentos de tensión este lunes por la tarde en la localidad de La Calera, en Córdoba, cuando un vagón del Tren de las Sierras se prendió fuego mientras la formación se encontraba en circulación.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando el tren se dirigía desde Cosquín hacia la ciudad de Córdoba. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Según relató Lía, una de las pasajeras, el fuego se desató cuando la formación estaba llegando a la estación de La Calera. De inmediato, el vagón afectado quedó envuelto en llamas, lo que obligó a activar un rápido operativo de evacuación. Pasajeros y músicos que viajaban a bordo descendieron del tren de manera preventiva.