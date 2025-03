Córdoba: comenzó el juicio por la muerte de Catalina Gutiérrez

Después de varios días bajo atención médica, Soto se presentó por primera vez en el banquillo de los acusados en la Cámara Nº11 del Crimen de Córdoba este jueves. La decisión del Tribunal se basó en un informe médico que indicaba que, a pesar de los episodios, el acusado estaba en condiciones de asistir a las audiencias.

Las sesiones se extenderán por dos semanas: según informaron, las audiencias tendrán lugar los días 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 de marzo.

Federico Fahsbender reveló en C5N detalles de su relación íntima: "Néstor Aguilar y Catalina Gutiérrez se conocieron en el año 2023 mientras cursaban segundo año de la carrera de arquitectura en Córdoba. No eran novios, no tenían una relación de pareja pero él la consideraba una amiga más especial que cualquier otra amiga".

"Con el tiempo, Aguilar Soto le empieza a reclamar: '¿Por qué no me das bola?' '¿Por qué no estás conmigo?' Le empieza a controlar los movimientos a través de, por ejemplo, la aplicación la aplicación 'encontrar' de iOS del iPhone y también había demostrado una conducta similar con otras mujeres", detalló.

Soto enfrenta cargos por "homicidio agravado por alevosía y violencia de género", un delito que conlleva una pena de prisión perpetua. Su caso será juzgado por un jurado popular, de acuerdo con al procedimiento a seguir.

Por parte de la familia de Gutiérrez, solo el padre de la joven estuvo presente en la sala, ya que la madre y la hermana son testigos y deberán declarar.

Durante la evaluación psicológica y psiquiátrica, se reveló un detalle escalofriante: "(Soto) Confesó que le apretó el cuello con las manos hasta que ella murió. La pericia concluyó que no está loco y que actuó con plena conciencia de sus acciones", afirmó Marcelo Gutiérrez, el padre de Catalina, en una entrevista con TN.