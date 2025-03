A una semana de la tragedia en Bahía Blanca, sigue la búsqueda de las hermanitas Hecker

Durante una entrevista para C5N, Juan Pablo Fernández, aseguró que "se está buscando, se están haciendo rastrillajes, se está sumando gente para colaborar", la búsqueda se inició desde "donde se encontró el cuerpo de Rubén Zalazar, el chofer de la logística Andreani que se acercó para ayudar a la familia".

Pilar y Delfina Hecker, las nenas desaparecidas en Bahía Blanca

A pesar de las condiciones del terrero, el agua que todavía tiene que terminar de bajar, y los desafíos del rastrillaje a ocho días del temporal, Fernández aclaró que no pierde las esperanzas y que "a veces los milagros ocurren".

En la ciudad ubicada a 10 kilómetros de Bahía Blanca, se perdió el rastro de las niñas, quienes viajaban con sus padres rumbo a Mayor Buratovich, en el sur de la provincia de Buenos Aires.

El auto de la familia quedó atrapado en el agua sobre la ruta 3. En ese momento, una camioneta de correo Andreani, que conducía Rubén Zalazar, los intentó auxiliar, pero una correntada más fuerte arrastró a todos y se perdió el contacto.

Apareció Joel Meza, el joven que era intensamente buscado tras la inundación en Bahía Blanca

Finalmente la familia logró ubicar a Joel Meza, el joven que viajó desde la provincia de Corrientes a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca en los días previos al trágico temporal que dejó 16 muertos, y era intensamente buscado. Su estado de salud es bueno.

El fiscal general de Bahía Blanca, Juan Pablo Fernández, anunció el hallazgo del joven correntino de 24 años en la red social X: "La DDI a cargo del Comisario Inspector Dante Flores con personal a sus órdenes, logró determinar el paradero de Joel Alfredo Meza (24). El joven se encuentra en buen estado de salud", detalló.

Meza, fue a la localidad del sur de la Provincia de Buenos Aires desde Corrientes, y desde el 7 de marzo, cuando se produjo la lluvia y posterior inundación, no lograban ubicarlo. "Estamos desesperados porque hasta el momento no sabemos nada de él. Dijo que se dirigía a un campo donde había encontrado trabajo. No volvimos a saber más de él.", comentó su padre, Roberto Meza, al Diario Época de Corrientes.